José Elías (49), multimillonario español: "Los abuelos del futuro compartirán piso con una pensión de 800 euros"

Las claves nuevo Generado con IA El empresario José Elías advierte que el sistema de pensiones en España es insostenible y que muchos mayores tendrán que compartir piso con una pensión de apenas 800 euros. Elías señala problemas estructurales en el mercado laboral, la vivienda y la demografía, y critica la falta de soluciones políticas al respecto. Considera que la cultura del alquiler ha perjudicado a las generaciones futuras y defiende la propiedad de la vivienda como la mejor garantía de estabilidad para la jubilación.

El debate sobre el futuro de las pensiones en España vuelve a encenderse cada cierto tiempo, pero pocas voces lo hacen con la franqueza del empresario José Elías.

El multimillonario catalán, conocido por su visión crítica del sistema, advierte que el país se dirige hacia un escenario insostenible si no se afrontan los problemas estructurales que afectan al mercado laboral, la vivienda y la demografía.

Su diagnóstico, directo y sin rodeos, no deja lugar a dudas: "Los abuelos del futuro compartirán piso".

Una situación insostenible

Para Elías, lo que hoy se presenta como una tendencia moderna acabará siendo una necesidad. "Llevamos años hablando de coworking y coliving como si fuera una moda guay", comenta.

Sin embargo, advierte que ese modelo no tardará en extenderse también a las generaciones mayores. "Las pensiones no van a dar para más", resume, al señalar que el actual sistema no podrá sostenerse mucho tiempo en las condiciones actuales.

Su preocupación principal se centra en un grupo muy concreto de la población. "Veo a gente con 50 y pico años que pagan 1.000 pavos de alquiler, van hasta el cuello y no han ahorrado nada en su vida", lamenta.

Ante esa situación, se pregunta: "¿Qué va a pasar cuando se jubilen?". La respuesta, según él, es clara: "Les vendrá una pensión de 800 euros y no podrán pagar el alquiler. Y ahí es cuando tendrán que hacer coliving con otros abuelos".

A partir de esta reflexión, Elías sostiene que el problema no es puntual, sino estructural."Cada vez somos menos los que pagamos pensiones y más los que cobran", explica, recordando que la pirámide demográfica está completamente invertida.

"O hemos inventado lo de los panes y los peces, o aquí falta dinero", resume con ironía.

Su crítica, que toca todos los puntos, alcanza también al ámbito político. "Hablas con un político y te dice que no pasará nada. Claro, como él no estará para verlo…", dice con escepticismo.

A su juicio, "llegará un momento en que no tendrán huevos a pagar las pensiones", una situación que dejará desprotegida a una gran parte de los españoles.

Finalmente, Elías pone el foco en la cultura del alquiler: "A este país se le vendió la moto de que estar de alquiler estaba guay. Y sí, lo está si tienes la vida solucionada. Si eres pobre como una rata, tienes que comprar".

En su opinión, poseer una vivienda sigue siendo la mejor garantía para el futuro. "Es lo único que te permite que, cuando llegues al final de tus días, puedas vivir", concluye.