Las claves nuevo Generado con IA Los premios mayores de la Lotería de Navidad (más de 2.000 euros) solo pueden cobrarse en sucursales de BBVA y CaixaBank desde 2023. No es necesario ser cliente de BBVA o CaixaBank para cobrar los premios, y las entidades no pueden cobrar comisiones por este trámite. El plazo para cobrar los premios es de tres meses tras el sorteo, es decir, hasta el 22 de marzo de 2026. Hacienda retiene el 20% de los premios superiores a 40.000 euros, por lo que el importe neto recibido es menor al anunciado.

El sorteo de la Lotería de Navidad se acerca a pasos agigantados. Será el próximo 22 de diciembre cuando los Niños de San Ildefonso volverán a poner sus voces para cantar los premios gordos y las pedreas del sorteo más esperado.

Finalizado el sorteo, un grupo seleccionado de personas saltará de alegría y celebrará con champán el haber sido agraciadas con algunos de los premios más importantes del sorteo.

Ese día no pensarán en dónde van a cobrar ese boleto premiado con una cantidad superior a los 2.000 euros. Quizás piensen que en cualquier entidad bancaria. Y estarán equivocados.

BBVA y CaixaBank

Las personas que tengan en su poder un décimo premiado por encima de 2.000 euros deberán acudir a las sucursales de BBVA y CaixaBank a cobrar su premio.

Son ya dos años, en concreto desde 2023, cuando Loterías redujo el número de entidades donde se pueden cobrar los premios más valiosos del sorteo. Quien tenga una pedrea, por ejemplo, de 100 euros, puede ir a la administración de Loterías donde la adquirió, o en cualquier otra.

Antes de ese año, los premios más elevados podían cobrarse en ocho entidades financieras diferentes. A saber, Abanca, Banco Sabadell, CaixaBank, BBVA, Cajamar, Cajasur, BBK, Ibercaja, Kutxabank y Unicaja.

Otro dato que deben saber las personas afortunadas es que no es necesario que tengan una cuenta bancaria ni en BBVA ni en CaixaBank para recibir el premio.

También es relevante saber que la entidad finalmente elegida no puede cobrar ningún tipo de comisión por cobrar un décimo de Lotería de Navidad.

Y que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo, es decir, hasta el 22 de marzo de 2026.

Premios después de Hacienda

El primer premio, el tan ansiado ‘Gordo’, supone 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros al décimo. El segundo, 1.250.000 euros a la serie (125.000 por décimo). Y, el tercero, 500.000 euros a la serie (50.000 euros por décimo).

Por último, conviene recordar que Hacienda también se lleva su parte. Es decir, que se quedará con el 20% del premio siempre por encima de los 40.000 euros. Esa cantidad queda exenta.

Es decir, que en el caso de que a una persona le toque el ‘Gordo’ de Navidad, acabaría ingresando en su cuenta 328.000 euros. Para el segundo premio, el ingreso neto será de 108.000 euros. Y, para el tercero, de 48.000 euros.