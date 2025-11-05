Alex, camionero autónomo

Alex (28 años), camionero autónomo: "Facturo más de 3.000 €, pero no son todos míos, el 21 % se va en IVA"

Alex decidió tomar las riendas de su vida y convertirse en autónomo. Ahora, a través de su cuenta de TikTok, muestra lo que realmente supone ser autónomo en España.

Alex, camionero autónomo de 28 años, factura más de 3.000 € al mes, pero debe destinar el 21% al pago del IVA, además de otros impuestos y gastos.

Tras años en la carretera, Alex emprendió un negocio propio de limpieza de vehículos a domicilio, enfrentándose a la presión fiscal y administrativa del trabajo autónomo.

En su segundo mes como autónomo, tras impuestos y gastos como combustible, productos de limpieza y gestoría, su beneficio neto fue de 1.223 €, cerca de su meta mensual.

Solo el 2,4% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años son empresarios, una de las tasas más bajas de la OCDE, debido a barreras como la falta de experiencia y la burocracia.

Pasar días y noches en carretera no es tarea sencilla. Conducir durante horas, convivir con la soledad y sentir la presión constante de llegar siempre a tiempo, forman parte del día a día de miles de camioneros en España.

A este esfuerzo físico y mental se suma la complicada realidad de ser autónomo: una presión fiscal y administrativa que convierte su profesión en una auténtica odisea.

Alex tiene 28 años y es camionero. Después de años enfrentándose a estas dificultades, ha decidido dar un paso adelante y emprender su propio negocio: un servicio profesional de limpieza de vehículos a domicilio.

Jóvenes empresarios

Su historia representa la realidad de muchos jóvenes españoles que sueñan con ser empresarios, pero que chocan con una serie de obstáculos.

En España, solo el 2,4% de los jóvenes entre 25 y 34 años son empresarios, una de las tasas más bajas de la OCDE y la Unión Europea.

Además, el emprendimiento juvenil se enfrenta a barreras importantes como la falta de experiencia, el acceso complicado a financiación y una burocracia que pesa.

"Estoy ganando bastante menos dinero que cuando estaba con los camiones", confiesa Alex a sus seguidores de TikTok a través de sus vídeos.

En su segundo mes como autónomo, ingresó 3.339 euros. De esa cantidad, tuvo que apartar el 21% en IVA, lo que reduce el total a 2.759 euros ante los impuestos. Luego hizo frente al IRPF.

En gastos, destaca el combustible, con 483 euros, reflejo claro de los desplazamientos que exige su servicio de limpieza a domicilio.

También invierte 384 euros en productos de limpieza, 150 euros para renovar su logo y 106 euros en gestoría. A esto se suman otros gastos como 89 euros en parking y una cuota de autónomo reducida que asciende a 87 euros. En total, sus gastos suman 1.320 euros.

Después de descontar esto, a Alex le quedan 1.439 euros ante la retención final del IRPF, que es del 15%, lo que equivale a 215 euros.

Después de realizar cada uno de esos pagos, Alex se queda con un beneficio neto en el bolsillo de 1.223 euros, una cantidad muy cercana a sus objetivos: "Mi meta es mantener un salario de 1.300 o 1.400 euros".