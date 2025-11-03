Un futuro más sostenible: el compromiso del líder lácteo con el planeta y la sociedad

Desde la responsabilidad ambiental hasta el bienestar de las personas, el líder lácteo avanza con una visión sostenible que integra innovación, calidad y compromiso en cada etapa de su cadena de valor.

Las claves nuevo Generado con IA Puleva, parte del grupo Lactalis, avanza en sostenibilidad con iniciativas centradas en bienestar animal, reducción del carbono y packaging responsable, alineando sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En 2024, Lactalis España logró certificar el 97,7% de su leche bajo el estándar Welfair® y redujo un 69,3% sus emisiones de CO₂ de alcance 1 y 2 respecto a 2019, gracias a la implementación de energías renovables y optimización energética. Lactalis Puleva ha eliminado 92 toneladas de envases en 2024, alcanzando un 80% de envases reciclables por diseño, y trabaja en aumentar el contenido de material reciclado en sus productos para promover la economía circular. La colaboración de 50 años entre Puleva y la Universidad de Granada ha sido reconocida por su impacto en la investigación nutricional, con el Instituto Puleva de Nutrición recibiendo el primer accésit en los Premios Estrategia NAOS 2024.

Desde hace más de sesenta años, Puleva ha estado presente en los hogares españoles con un compromiso firme: contribuir al bienestar en cada etapa de la vida mediante una nutrición avalada por la ciencia y adaptada a las necesidades reales de las personas. Esta dedicación al cuidado individual siempre ha ido unida a una responsabilidad con el entorno, incorporando criterios de sostenibilidad en la selección de ingredientes, en la elaboración de sus productos y en el desarrollo de envases más respetuosos con el medio ambiente. Para Puleva, cuidar de las personas es también cuidar del planeta que compartimos.

La misión de Puleva, que la sitúa entre las diez marcas de alimentación más elegidas por las familias en España, forma hoy parte de un proyecto de mayor magnitud dentro del grupo Lactalis, líder del sector lácteo a nivel nacional e internacional. En 2024, Lactalis reforzó su propósito corporativo —Nutrir el futuro— con una estrategia basada en cuatro ejes de impacto: planeta, productos, personas y gobernanza responsable.

Este enfoque, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se refleja en logros tangibles que impulsan la transformación sostenible de la cadena láctea en España. En este marco, Lactalis Puleva, la división de bebidas del grupo, desempeña un papel clave al liderar iniciativas con resultados positivos y duraderos.

Lactatis Puleva ha definido sus prioridades de sostenibilidad a partir del diálogo con grupos de interés y de la convicción de actuar allí donde considera que su impacto resulta más significativo. Como resultado, Lactalis ha establecido tres prioridades en las que avanzar de forma colectiva y medible: impulsar el bienestar animal, acelerar la reducción de la huella de carbono y promover modelos de packaging responsable y economía circular.

Estos compromisos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflejan la determinación de la Compañía en contribuir activamente a una alimentación más sostenible desde la ciencia, la innovación y la responsabilidad compartida.

2024: Compromisos y avances

Este pasado año la compañía ha impulsado avances significativos en sostenibilidad, centrados en bienestar animal, descarbonización y packaging responsable, consolidando su papel como motor de transformación dentro del sector lácteo en España.

Lactalis España ha consolidado en 2024 sus avances en bienestar animal, alcanzando el 97,7% de la leche de vaca certificada bajo el estándar Welfair®. Este progreso demuestra el impacto de las acciones desplegadas en granjas colaboradoras, gracias a la formación especializada de los equipos técnicos y la apuesta por modelos de producción que garantizan el máximo cuidado de los animales como parte del compromiso estratégico de la compañía.

En paralelo, Lactalis ha progresado en el ranking BBFAW, que la sitúa entre el 20% de las empresas mejor valoradas del mundo por su desempeño en bienestar animal, consolidando una tendencia ascendente que certifica la madurez de su modelo de sostenibilidad.

Otra prioridad durante el pasado año fue el de acelerar en la reducción de la huella de carbono asociada a la actividad en todos los eslabones del ciclo de elaboración de los productos. En 2024, Lactalis España ha dado un paso decisivo en la descarbonización de su actividad industrial, alcanzando una reducción del 69,3% de las emisiones de CO₂ de alcance 1 y 2 respecto al año base 2019.

Esta aceleración, por encima de la trayectoria prevista en los objetivos validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), ha sido posible gracias a la implantación de plantas solares en Granada, Mollerussa o Villarrobledo, la reutilización del calor residual en procesos industriales y la optimización energética integral de las instalaciones. Estos avances consolidan a España como uno de los países líderes dentro de Lactalis en la transición hacia la neutralidad climática.

En el ámbito de las emisiones indirectas (alcance 3), que representan el mayor reto del sector agroalimentario, Lactalis ha puesto el foco en el origen de la cadena de valor mediante la colaboración directa con las ganaderías.

En 2024 se ha desplegado junto al CSIC un proyecto pionero en 16 granjas piloto para reducir las emisiones asociadas a la fermentación entérica del ganado, evaluar el impacto de mejoras en la alimentación animal y aplicar soluciones replicables a gran escala. Esta iniciativa demuestra el compromiso de Lactalis para actuar de forma directa sobre las emisiones en origen, generando conocimiento científico y herramientas prácticas para acelerar la descarbonización del sector primario.

Avances significativos en packaging responsable

En 2024, Lactalis ha acelerado su hoja de ruta en packaging responsable, eliminando 92 toneladas de envases del mercado respecto al año anterior y consolidando avances tangibles en ecodiseño y circularidad. Actualmente, el 80% de los envases ya son reciclables por diseño y se ha alcanzado el 30% de material reciclado en el conjunto de sus packagings. Además, el 99,7% del papel virgen utilizado cuenta con certificación FSC, garantizando que procede de fuentes gestionadas de forma responsable.

Lactalis Puleva trabaja para aumentar el contenido de material reciclado en todos sus envases, desde 2022 se incluye un 50% de plástico reciclado en todos los films de agrupación y se está trabajando para aumentar al 70%. Asimismo, la planta de Granada ha introducido un 30% de plástico reciclado en todas sus botellas de PET y ha impulsado, junto con Tetrapak, el primer brik de leche en España fabricado con plástico 100% reciclado en la gama Vita Calcio (según el método balance de masas). Estos hitos refuerzan el compromiso de avanzar hacia un modelo de economía circular.

Compromiso reconocido con la innovación

La Universidad de Granada y Puleva celebraron en 2024 el 50 aniversario de una colaboración histórica que sitúa a la compañía como referente internacional en investigación nutricional. Esta alianza pionera ha permitido desarrollar conocimiento científico aplicado, impulsar nuevas soluciones lácteas adaptadas a las necesidades de la población y formar a generaciones de expertos y expertas en nutrición.

A lo largo de estas cinco décadas, la actividad conjunta entre la Universidad y el departamento de I+D de Puleva ha contribuido a transformar el sector lácteo desde la evidencia científica, convirtiendo a Granada en un polo de innovación reconocido nacional e internacionalmente.

URG y Puleva

Este compromiso a largo plazo ha sido recientemente respaldado también por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que ha distinguido al Instituto Puleva de Nutrición en los Premios Estrategia NAOS 2024 con el primer accésit a la mejor iniciativa empresarial, por su contribución a la investigación y a la divulgación científica en materia de salud pública.

Otras iniciativas y compromisos destacados

Dentro del compromiso RSC, Lactalis Puleva también ha impulsado otras iniciativas:

World Clean Up Day , iniciativa de Lactalis a nivel internacional, contó con una representación del personal de la planta de Granada para recoger basuraleza en el entorno.

, iniciativa de Lactalis a nivel internacional, contó con una representación del personal de la planta de Granada para recoger basuraleza en el entorno. Desperdicio alimentario : se han entregado más de 350.000 kilos de alimentos a diferentes asociaciones y bancos de alimentos desde las cuatro plantas en Granada, Nadela (Lugo), Vilalba (Lugo) y Mollerussa (Lleida).

: se han entregado más de 350.000 kilos de alimentos a diferentes asociaciones y bancos de alimentos desde las cuatro plantas en Granada, Nadela (Lugo), Vilalba (Lugo) y Mollerussa (Lleida). Apoyo al deporte de base con el patrocinio de las categorías inferiores del Fundación CB Granada y Granada CF, la III edición de la Copa Puleva Tido de minibasket en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid, y la inauguración de pistas deportivas en el parque “Tico Medina” de Granada.

con el patrocinio de las categorías inferiores del Fundación CB Granada y Granada CF, la III edición de la Copa Puleva Tido de minibasket en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid, y la inauguración de pistas deportivas en el parque “Tico Medina” de Granada. Talleres de nutrición dirigidos a personas mayores en centros cívicos de Granada, Córdoba, Málaga y Almería.

en centros cívicos de Granada, Córdoba, Málaga y Almería. Cátedra de Intraemprendimiento e Innovación Lactalis Puleva – Universidad de Granada, que tiene como objetivo formar y atraer talento joven, con Lactalis Puleva como puerta de entrada al comienzo de la carrera profesional.

Lactalis Puleva, al igual que el resto de las unidades de negocio en España, sigue trabajando para garantizar la sostenibilidad económica de su actividad, porque solo así se podrá garantizar el futuro del sector ganadero y el acceso de la población a alimentos saludables y sabrosos, al mismo tiempo que se protege el planeta y sus recursos.

Consciente de la responsabilidad social, económica, ética, legal y medioambiental que tiene con el entorno en el que opera y de su impacto, especialmente importante en las zonas rurales, Grupo Lactalis publica anualmente su informe de responsabilidad corporativa, en el que se detallan los compromisos y principales avances en estas y otras materias.