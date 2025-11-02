Toni Santos, empresario de 19 años: "He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando"

Las claves nuevo Generado con IA Toni Santos, empresario de 19 años conocido como 'Dollar Dorado', critica el sistema fiscal español tras pagar casi 180.000 euros en impuestos. Santos afirma que no percibe un retorno tangible de su contribución fiscal y se siente frustrado por la gestión del dinero público. El joven empresario considera que el modelo fiscal actual castiga a los emprendedores y prefiere destinar su dinero a fines personales.

Con apenas 19 años, Toni Santos, conocido en redes como 'Dollar Dorado', se ha convertido en una figura importante dentro del mundo del emprendimiento digital.

Su éxito en los negocios online le ha permitido generar ingresos importantes, pero también lo ha enfrentado a una carga fiscal que considera injusta.

"He pagado casi 180.000 euros de impuestos en lo que va de año y no estoy orgulloso", afirma sin rodeos.

Un sistema injusto

Santos sostiene que, a pesar de su aportación económica, no percibe un retorno tangible de ese esfuerzo.

"No siento que esté aportando a la sociedad, siento que me están robando", declara, visiblemente molesto.

"Porque ese dinero no ha ido a mejorar cosas de mi alrededor. No ha ido a hospitales y tampoco a educación", añade, criticando la falta de eficiencia en el sistema.

Para él, el problema no radica en pagar impuestos, sino en la gestión del dinero público por parte de las instituciones españolas.

El joven empresario, que comenzó su trayectoria en redes compartiendo consejos sobre inversiones y mentalidad financiera, asegura que su inconformismo nace de la frustración de ver cómo su esfuerzo no se traduce en mejoras colectivas.

"Ese dinero ha servido para mantener un sistema absurdo, ineficiente y mal organizado de gente que no aporta nada pero que cobra como si lo hiciera", expresa.

Santos considera que el actual modelo fiscal castiga a quienes deciden emprender y afirma que preferiría destinar su dinero a fines que elija personalmente, en lugar de sostener políticas con las que no comulga.

"Ha ido para financiar proyectos que no elijo, ideologías que no comparto, políticas con las que no estoy de acuerdo y sueldos de personas a las que no respeto", lamenta.

Pese a las críticas que recibe, dice sentirse orgulloso de su trayectoria y de haber construido su éxito desde cero.

"Llevo años esforzándome, siendo el loco de la película, recibiendo críticas todos los días, asumiendo riesgos, contratando y pagando", recuerda.

"Cada vez que consigo algo, viene el Estado e intenta meter la mano. ¡Qué pesado!", exclama, dejando claro su hartazgo.

Su mensaje final es tan contundente como polémico: "Que le den por culo al Estado y que le den por culo también a quien lo apoya".