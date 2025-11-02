Naiara Mas (31), inversora, de cobrar 20 euros a la semana a millonaria: “He llegado a facturar 100.000€ en dos días”

Las claves nuevo Generado con IA Naiara Mas, empresaria de 31 años, se ha convertido en millonaria gracias a su negocio de bróker hipotecario, generando 100.000 euros en solo dos días. A los 12 años, Naiara comenzó a trabajar para apoyar a su familia tras la ruina de su padre y un intento de suicidio de su madre. Durante la pandemia, identificó una oportunidad al ayudar a personas despedidas a obtener hipotecas, lo que impulsó su éxito financiero.

Naiara Mas es una joven empresaria que a sus 31 años ya puede llamarse a sí misma millonaria. Gracias a haber entrado en el mundo de la inversión inmobiliaria, donde se enfocó en el mercado hipotecario, vio que podía ejercer de negociadora entre los clientes y el banco.

Una vez creó su negocio como bróker hipotecaria, se dedicó a fortalecer su marca personal utilizando las redes sociales y apareciendo en numerosos programas de televisión.

Así, llegó a crear un programa de formación para enseñar a cualquiera cómo convertirse en un bróker hipotecario, donde incluso "en dos días facturé 100.000 euros", solo en el lanzamiento. De esta manera, la joven empresaria desveló en una entrevista con Eric Ponce cómo llegó hasta aquí.

"Facturaba 30.000€ mensuales"

Naiara tuvo una infancia particularmente complicada que según explica estuvo marcada por la ruina de su padre y un intento de suicidio de su madre. Así, a los 12 años consiguió su primer trabajo en un taller donde ganaba 20 euros a la semana.

De esta manera fue consiguiendo pequeños trabajos en los que conseguía generar suficiente dinero para ayudar económicamente a su familia.

A los 24 años se introdujo en el mercado inmobiliario y un año después fundó su propia inmobiliaria, tras una disputa con su jefe. Después de un extenso estudio de mercado y mucha inversión en marketing, "hacía tres operaciones al mes" y comenzó a facturar alrededor de "9.000 euros mensuales"

No obstante, el cambio drástico llegó en el año de la pandemia. En el 2020 la bróker descubrió que "como a muchas personas las habían despedido no les daban hipotecas", comentó que allí vio una oportunidad para "Naiara la negociadora nata".

"Si yo invierto mi tiempo en sacarle las hipotecas a las personas, obviamente tengo aquí un buen filón", reflexionó en ese momento Mas.

Con esto, cobrando "300 euros por negociar la hipoteca" e invirtiendo nuevamente en marketing, consiguió que "un escaparate como era mi oficina tuviese una facturación mensual de unos 30.000 euros", comentó la bróker.

El camino para conseguir establecer su empresa, sobre todo ofreciendo hipotecas al 100%, fue complicado principalmente porque "entró muchísima gente, pero personas no cualificadas para ese tipo de hipoteca", comentó.

"Entonces dije, ostras, voy a subir vídeos y voy a empezar un poco con la marca personal", explicó. Esto le permitió enfocar más al público que buscaba atraer y "en 2024 cerré con las hipotecas que lo desbordé con una facturación muy buena, con una ganancia de un poco más de medio millón".

"Esto solo con las hipotecas, sin contar el dinero de la inmobiliaria, ni nada", manifestó la empresaria. Ya que, en este punto tenía ingresos extra por los vídeos en redes sociales y sus apariciones en televisión.

Naiara Mas define a un bróker hipotecario como "una persona que acompaña y realmente asesora al cliente para hacer un buen cierre y consigue guiarles a que tomen una buena decisión con productos que realmente les funcionan a ellos".

Con esta definición recalcó que "un bróker no es un vendedor de hipotecas", sino que es una persona que asesora. Una vez manifestó esto comentó que "esto es lo que quiero cambiar yo y por eso quiero formar a la gente".

En definitiva, el motivo detrás de comenzar su formación de 'Método Broker', era para mostrar que estas figuras no se dedican a hacer pactos con los bancos o vender hipotecas, sino que son figuras que "van a pelear por ti" y conseguir las mejores condiciones, señaló Mas.

Eric Ponce, empresario, (izquierda) y Naiara Mas, bróker hipotecaria, (derecha) YouTube (@Eric_Ponce)

Antes de crear esta formación, desveló que creó un canal de WhatsApp para asegurarse de que habría personas interesadas en este tipo de información, una especie de estudio de mercado: "En un día se metieron 1.000 personas", manifestó atónita.

Así, comentó que esta formación consta de varios módulos de finanzas, bróker hipotecario, fiscalidad, ventas y marketing. Y señaló, todavía sorprendida, que lanzó una prueba piloto de esta formación y que "pues llegué en dos días a 100.000 euros de facturación".

Tras haber comprobado el éxito que tendría su formación "abrimos 35 plazas y ya las hemos cerrado", concluyó contenta la bróker.

De esta forma, finalmente concluyó revelando que "yo siempre hablo de ayudar a las personas y la consecuencia de eso es el dinero, así que mientras más personas ayude, más dinero; eso es lo que no entiende la gente".