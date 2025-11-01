Carlos García, detective privado en España, sobre las bajas laborales: "El 90% de las que investigo son falsas"

Una de las profesiones más curiosas que podemos encontrar es la de detective, pues a menudo quienes trabajan en ella se encuentran con muchas situaciones que parecen difíciles de creer, pero que se dan en la realidad.

En este sentido, un detective llamado Carlos, ha pasado por el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, donde ha hablado de las bajas fraudulentas, llegando además a explicar que “el 90% de las bajas laborales que investigo son falsas”.

Al ser cuestionado acerca de las bajas laborales, llega a asegurar que ha visto personas que “se hacen pasar por tener un cáncer, que antiguamente habían tenido un cáncer, y se hacen pasar como que tienen otra vez un nuevo cáncer…”.

Estas personas llegan a hacer informes falsos e incluso no acuden al trabajo con cierta confianza con el empresario, pero luego se descubre que se trata de un fraude y que realmente no están enfermas.

De esta manera, ofrece un dato que es especialmente preocupante, pues el 90% es un porcentaje importante de personas que se ponen de baja y que realmente no están enfermos. Sin embargo, en muchas ocasiones consiguen su objetivo.

Una situación preocupante

De acuerdo con un informe de la Asociación de Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) y los datos de la Seguridad Social, en los últimos años las bajas laborales se han incrementado en un 60%.

Si se compara con los datos de una década atrás, la cifra se ha duplicado. De hecho, en el año 2024 se registraron 8.716.663 bajas laborales, mientras que en 2014 fueron más de tres millones y medio. Esta subida muestra el estado actual de las bajas laborales.

Estos números resultan muy preocupantes tanto para la Seguridad Social como para las propias empresas, puesto que al Estado le cuesta 15.000 millones de euros, y a las compañías en torno a 14.100 millones de euros.

Especialmente preocupan las bajas fraudulentas, cuando el trabajador asegura no poder trabajar cuando realmente se encuentra en plenas condiciones para hacerlo. Por ello, en muchas ocasiones las empresas toman medidas al respecto.

Cuando ven algún indicio de posible estafa, optan por la contratación de detectives privados que investiguen a sus trabajadores y descubran si son bajas reales o no.

Cómo demostrar una baja falsa

La falsificación de bajas por enfermedad común, como decimos, es un problema habitual en muchas empresas, pudiendo llegar a generar grandes pérdidas financieras y de productividad. Cuando un empleado se toma tiempo libre por una enfermedad, es posible que el empleador asuma que está diciendo la verdad.

Sin embargo, si se hace de una forma repetitiva o existen sospechas de su falta de veracidad, se puede recurrir a los servicios de detectives privados con el fin de descubrir si se trata de una enfermedad común fingida.

En España, algunos ejemplos de baja por enfermedad común se pueden incluir: gripe o resfriado común, lesiones musculares o esguinces, ansiedad o depresión, trastornos digestivos, dolor de espalda o cuello, migrañas o cefaleas, enfermedades dermatológicas, lesiones deportivas o accidentes domésticos.

Es importante destacar que la lista de enfermedades que se pueden utilizar para justificar una baja por enfermedad común en España puede variar en función del criterio medio y de la legislación vigente.

Una de las mayores dificultades para poder conocer si una enfermedad común es real es que en muchos casos no se puede diagnosticar fácilmente a través de pruebas médicas objetivas, como se podría realizar con un análisis de sangre o una radiografía.

En cambio, los diagnósticos se basan en la evaluación de síntomas y las descripciones de experiencias subjetivas por parte del paciente. Esta naturaleza subjetiva hace que pueda generar un problema de credibilidad en algunos casos.

Esto es posible que haga que algunas personas traten de simular los síntomas para obtener una baja laboral o beneficios asociados. Sin embargo, es esencial recordar que fingir una enfermedad mental se trata de algo poco ético y que, además, puede tener consecuencias legales.

Para abordar este tipo de desafíos, es clave llevar a cabo un seguimiento del trabajador afectado que sea más riguroso, lo que implica la puesta en marcha de servicios de control más intensos en el caso de otras dolencias. Todo ello tiene por objetivo verificar si las actividades del día a día del empleado son acordes con la naturaleza de la enfermedad.

Ventajas de contratar un detective

Contratar a un detective privado tiene varias ventajas porque tienen experiencia en el seguimiento de personas y en la recolección profesional de pruebas, siendo profesionales capacitados para observar y documentar el comportamiento de los empleados durante su tiempo libre.

Entre las ventajas que se pueden obtener al encontrar una enfermedad común simulada se encuentra el aumento de la productividad, puesto que cuando un empleado se toma una baja, puede afectar directamente a la productividad de la empresa. Además, se evitarán los costes de contratar a un reemplazo.

Por otro lado, ayuda a reducir el absentismo, puesto que cuando un empleado se toma una baja por enfermedad común fingida y no se toman medidas, es posible que el empleado continúe faltando al trabajo. Tomar medidas para abordar el problema puede ayudar a solucionar este problema de cara al futuro.

Asimismo, también mejora el ambiente laboral, ya que el hecho de que un empleado finja una enfermedad para tener un tiempo libre puede afectar a la moral de otros empleados que tienen que cubrir su trabajo.