Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre el amor de los Escorpio el 31 de octubre: "No tenses la cuerda"

Ansu Fati, nacido el 31 de octubre de 2002, es Escorpio. Reuters

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

El futbolista del Mónaco, Ansu Fati, cumple 23 años este viernes 31 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Mantén momentos especiales de pasión con la pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es el momento de que termines finalmente todos los asuntos que están inacabados".

Para los Tauro será un día en el que "podrás disfrutar de una tarde romántica con la pareja".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis que "todo lo que sea novedoso tendrá mucho éxito y los frutos vendrán más rápidos".

En los Cáncer, será un día en el que "en cuanto al amor habrá un poquito de todo, así que es bueno no tensar la cuerda". Mientras que la experta asegura a los Leo que deben ser con su pareja "una persona amable y cariñosa como en los mejores tiempos".

Mientras que para los Virgo "la intuición será muy importante para percibir con antelación el estado de ánimo tanto tuyo como de los demás".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Lo más importante será mantenerte cerca y ser una persona cariñosa y empática con la pareja".

Mientras que los Escorpio parten "de unas bases muy seguras y por eso el momento es muy adecuado para utilizar tu creatividad y tu gran inspiración".

Para los Sagitario, Victoria afirma que "en el amor será un día muy pasional y a la vez divertido".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben disfrutar "de la cercanía que la familia y principalmente de la pareja".