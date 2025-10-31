Juan Leo, pensionista, sobre el problema de la vivienda: "España se va a quedar sin niños en 10 años"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Leo, pensionista, advierte en LaSexta Xplica sobre el problema de la vivienda en España y su impacto en la natalidad. Critica la falta de compromiso político con la creación de vivienda social y destaca la necesidad de un plan público para garantizar acceso a viviendas asequibles. Sostiene que la crisis de la vivienda afecta la formación de familias, lo que podría llevar a una disminución significativa de la natalidad en los próximos 10 años.

Juan Leo, pensionista, acudió al programa LaSexta Xplica para hablar de uno de los grandes problemas del país:la vivienda.

Su intervención, cargada de sentido común y preocupación por el futuro, lanzó una advertencia clara: "España se va a quedar sin niños en 10 años".

A su edad, Juan sabe bien lo que cuesta mantener una familia. Tiene cuatro hijos y todavía vive con uno de ellos. "Sigo viviendo con uno de ellos, con la pensión me llega muy justo", confesó al presentador.

Un problema estructural

El pensionista quiso centrar su discurso en el papel de los gobiernos en la creación de vivienda social.

"Yo creo que el Gobierno debería preocuparse por el bienestar de sus habitantes, y en ese bienestar va incluido que haya una regularización para crear vivienda social", afirmó.

Con tono crítico, lamentó la falta de compromiso político a lo largo de los años: "Aquí, en España, ningún gobierno se ha querido manchar las manos por este problema".

Para Juan, la clave pasa por un plan público que garantice el acceso a una vivienda asequible.

"Hay que organizar un plan de vivienda pública. Hay trabajadores con sueldos bastante bajos que no les da ni para pagar la hipoteca, ni para pagar el alquiler si es muy alto, ni para hacer la compra diariamente", señaló.

Su reflexión fue más allá de lo económico. Para él, la crisis de la vivienda está directamente relacionada con la natalidad.

"España se va a quedar sin niños. Si los novios no se casan porque no tienen vivienda y el salario es muy bajo y no pueden comer, ¿cómo van a tener niños si no los pueden alimentar?", alertó.

La ecuación es simple, pero devastadora: sin vivienda, no hay familias; sin familias, no hay niños. Y sin niños, no hay futuro.

Juan lo resumió con preocupación: "España se va a encontrar sin niños dentro de unos 10 años... Precisamente por el problema de la vivienda".

Desde su experiencia, lanza un último mensaje a quienes gobiernan: ahora tienen la posibilidad de actuar. "Tienen ahora una oportunidad para que el gobierno que está se manche y haga viviendas sociales asequibles para la juventud de hoy".