Fátima, diseñadora gráfica de Shein, sobre el dinero que gana: "Son como mucho 700 euros al mes, depende del contrato"

Las claves nuevo Generado con IA Fátima García, diseñadora gráfica para Shein, combina su trabajo con su carrera como ingeniera informática. Ha creado hasta 30 diseños para la marca asiática, presentes en productos como tazas y camisetas. Los diseñadores de Shein pueden optar por un contrato de pago único o recibir una comisión por cada prenda vendida. El tiempo de publicación de un diseño en la web de Shein varía entre una semana y un mes.

La diseñadora gaditana Fátima García se dedica a hacer diseños para la marca asiática de moda Shein, trabajo que compagina con ser ingeniera informática desde hace 2 años.

Sus diseños han aparecido en tazas, camisetas, fundas, entre otros productos, y reveló que ya ha realizado hasta 30 diseños. No obstante, comentó que ella es una dentro de los miles de diseñadores que trabajan para esta empresa.

De esta forma, la gaditana reveló todos los entresijos de su trabajo con Shein en el programa Equipo de Investigación, haciendo énfasis en los tipos de contrato, el salario mensual y el funcionamiento de la marca en sí.

"Esta camiseta voló"

García comentó que, dependiendo de la campaña que haya en el momento en la marca, el diseño debe estar basado en una temática, pero que "hay tantas campañas que puedes hacer lo que tú quieras".

En el momento de la entrevista, en el año 2024, la campaña consistía en "dulces, piruletas, caramelitos...". Así, señaló que "yo el diseño lo hago en la línea que marque la campaña de Shein".

Fátima García, diseñadora de Shein. laSexta

De esta manera, explicó que su trabajo se basa en "hacer el diseño para cualquier tipo de material, ya sean tazas, móviles, protectores de tablets, camisetas, ropa, entre otros". Lo positivo de esto es que "tú puedes maquetar los diseños en cualquier tipo de prenda y cosa", comentó.

La gaditana ya lleva 30 diseños hechos para la marca. Incluso uno de sus diseños, que consistía en una camiseta con un dibujo de donuts, aparecía agotado en la tienda: "Esta camiseta voló, es imposible cogerla en la tienda ya", manifestó.

De esta forma, reveló que para los diseñadores en Shein existen dos tipos de contrato: "El primero es el contrato de pago único, que tú envías todas las muestras que tú quieras, el manager selecciona las que quiera y tienes un pago único de 300 o 500 euros".

"El segundo contrato es con una comisión por cada prenda que vendas, que supone de un 3 a un 8% más o menos", continuó. Con esto, calculó que "más o menos la media de dinero puede ser como unos 500, 600 o como mucho 700 euros al mes, es que varía mucho con el contrato".

Fátima García, diseñadora de Shein, con una camiseta diseñada por ella. laSexta

García comentó que Shein tiene "miles y miles" de diseñadores como ella, "no hay límite con ellos". La realidad es que el modelo de contratación de la empresa asiática es relativamente flexible y enfocado, como explicó la gaditana, a ser un modelo masivo.

Permite a quien decida trabajar en esta empresa hacerlo de manera puntual o permanente y está destinado a captar el talento emergente internacional, impulsando concursos como el Shein X Challenge.

Además, el programa Shein X Designer Incubator, permite a estos trabajadores mantener la titularidad y derechos de autor de sus diseños.

Finalmente, García comentó que el tiempo entre que entrega un diseño y aparece en la página web a la venta "puede ser entre una semana o un par de semanas, ha pasado muchas veces que pasa un mes hasta que mi mánager lo sube y está en venta".