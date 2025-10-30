María Matos, experta en vivienda: “El precio se ha incrementado cerca de un 49% en los últimos 5 años”

Montaje de María Matos con una vivienda en venta en una imagen creada con IA.

Tanto aquellas personas que están pensando comprar vivienda, como quienes no, tienen muy claro que los precios de la vivienda siguen subiendo y subiendo como la espuma. Eso hace que el 81% de los demandantes consideren que los precios son muy caros.

Así queda reflejado en el informe ‘Experiencia en compraventa en 2025’ elaborado por Fotocasa Research. Y, mientras tanto, los salarios no crecen al mismo ritmo.

“En los últimos cinco años, el precio de la vivienda en España se ha incrementado cerca de un 49%, mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Vivienda inaccesible

Ese 81% de la actualidad es una cota hasta ahora no vista. Ya que, en 2018, sólo era del 41%. Luego escaló al 63% en 2022, y al 68% un año después. El pasado año, se situó en el 73%.

“Los datos reflejan el punto más alto en la percepción ciudadana de que la vivienda es inaccesible o con precios excesivamente altos desde el inicio de la serie histórica”, remarca Matos.

Y añade: “Esta descompensación entre el coste de la vivienda y el poder adquisitivo de los hogares provoca un deterioro en la capacidad de compra, que se traduce en inaccesibilidad a la vivienda.

Con todos estos datos, la vivienda es un bien de difícil acceso para una parte cada vez más grande de la población.

“Si no se equilibran los precios y los salarios, el mercado continuará tensionado y con ello la sensación social de que comprar una vivienda se convertirá en inalcanzable”, advierte la portavoz.

Algo que, a corto plazo, se antoja difícil: “Las previsiones indican que los precios continuarán al alza en los próximos ejercicios, por lo que esta opinión de los demandantes será una tendencia ya consolidada desde 2021, que se hará una realidad para todos”.

Otro dato relevante es que, desde el lado de la oferta, también se tiene la misma percepción de que la vivienda en propiedad resulta cara. Así lo estima un 63% de los encuestados.