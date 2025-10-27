El dueño de un almacén que factura 180.000€ al mes: "Tenemos 3.000 palets que vendemos a 2€ cada uno"

Las claves nuevo Generado con IA El almacén de congelados de Loreto en Baleares tiene capacidad para 3.000 palets y factura hasta 180.000 euros mensuales. El negocio se centra en ofrecer espacio de almacenamiento a empresas, cobrando 2 euros diarios por palet. Los productos principales del almacén incluyen hielo, helados y frutas congeladas, operados por cuatro empleados. El mayor gasto del negocio es la energía, con un coste mensual de entre 10.000 y 12.000 euros.

Si hay algo que no falta en la nevera de los españoles, son los productos congelados.

Desde verduras y carnes hasta frutas o helados, millones de ellos pasan antes por enormes cámaras a varios grados bajo cero.

Permanecen allí durante días, esperando su turno para llegar a loslineales de los supermercados o al plato de cualquier restaurante.

Pocas veces se piensa en la importancia de esas naves frigoríficas que trabajan en silencio, pero que son auténticos pulmones de la industria alimentaria.

Sin ellas, la distribución y la hostelería simplemente no podrían funcionar. Según la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados, este sector mueve más de 8.600 millones de euros al año en España y da empleo a miles de personas.

Así se mueve el negocio del congelado

Loreto es uno de esos empresarios que mantiene el frío a todo tipo de productos. Propietario de una gran nave frigorífica en Baleares donde almacena productos congelados para otras empresas, explica su día a día a Adrián G. Martín.

"Aquí, tenemos espacio para cualquier empresa que venga", señala mientras muestra el almacén.

Su instalación cuenta con una capacidad para 3.000 palets y una inversión inicial que, según reconoce, "llega a los siete millones de euros".

Pero la rentabilidad llega si las cámaras están llenas. La facturación puede alcanzar los 180.000 euros al mes.

La fórmula ha convencido a restaurantes, distribuidores y cadenas de helados que prefieren alquilar espacio. "Al final vienes, pagas tu alquiler por lo que usas y es muy limpio", insiste el empresario.

Pero no basta con tener cámaras y estanterías: "Tienes que tener una licencia de apertura y pasar por registros sanitarios para tener todo homologado".

Cada día comienza temprano, justamente a las 07:00 de la mañana. "Estamos abiertos hasta las 16:00 horas. Los clientes vienen a dejar mercancía o a llevársela. Están los muelles, donde ellos vienen y empiezan a cargar o descargar su mercancía", explica.

El hielo, los helados y la fruta congelada son los reyes del almacén. Cuatro empleados se ocupan del control y la logística.

"Tenemos todo muy automatizado. Según los palets que tienes, se te factura. Un palet tiene un coste de 2 euros diarios", puntualiza.

Cálculo de cuánto factura al mes. @Adrian G.Martin Youtube.

Los números cuadran: si las cámaras están llenas, la cuenta sale: 2 euros al día por 3.000 palets, son 6.000 euros diarios; es decir, unos 180.000 euros mensuales.

"El gasto más grande que hay es la energía y el personal. Mensualmente, de luz pagamos entre 10.000 y 12.000 euros", dice.

Pero lo compensa la fidelidad de sus clientes: "Distribución y hostelería es lo más rentable porque están todo el año. Los clientes que prueban ese servicio, les va muy bien", confiesa el empresario.