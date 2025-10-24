Óscar, dueño de una empresa de lavado de coches, sobre la cuota de autónomos: "Pago más de 300 euros, se nos demoniza"

Las claves nuevo Generado con IA Óscar Martín, dueño de una empresa de lavado de coches a domicilio, critica la cuota de autónomos, afirmando que paga más de 300 euros y siente que se demoniza a quienes emprenden. El emprendedor expresa que no busca privilegios del Estado, sino la posibilidad de prosperar sin obstáculos excesivos, destacando que la situación para los autónomos ya es precaria. El Gobierno ha decidido congelar la subida de cuotas para autónomos con menores ingresos tras el rechazo generalizado, aunque propone aumentos para aquellos con ingresos superiores. Óscar, además de su negocio, trabaja por cuenta ajena para cubrir costos y lamenta la falta de certidumbre para emprendedores, asegurando que el espíritu emprendedor es innato.

Óscar Martín es un emprendedor que tiene una empresa de lavado de coches a domicilio. Con la polémica de la subida de la cuota de autónomos por parte del Gobierno -que se ha congelado para los trabajadores por cuenta propia con menos ingresos-, ha manifestado su hartazgo por las trabas que tiene que afrontar este colectivo.

Asegura que "pago más de 300 euros de cuota" y que siente que a los autónomos "se nos demoniza" por el simple hecho de querer salirse de la línea habitual y emprender un negocio. Una apuesta personal que, por cierto, depende absolutamente de su producción y rendimiento, para lo bueno y para lo malo.

En una entrevista con el programa de televisión La Mirada Crítica, Óscar ha querido aclarar que el objetivo de los empleados independientes no es conseguir un privilegio por parte del Estado, sino simplemente tener la posibilidad de prosperar con los mínimos obstáculos posibles.

El Gobierno ha dado marcha atrás

"No queremos ayudas, queremos que nos dejen camino libre para facturar y crecer", afirma. Por ello, se muestra absolutamente contrario a la posibilidad de subir la cuota de autónomos, ya que, en su opinión, con la legislación actual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la situación ya es precaria de por sí.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dado marcha atrás al aumento de entre 17 y 206 euros mensuales de la cuota de autónomos después del rechazo de la mayoría de las fuerzas políticas, asociaciones y los propios trabajadores por cuenta propia.

Por lo tanto, la nueva propuesta -que debe ser aprobada en el Congreso- pretende congelar las cuotas con menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,5 y 14,74 euros más al mes.

El entrevistado no ha aclarado si este proyecto le afectaría personalmente, pero sí ha insistido en una de las principales reivindicaciones del sector: más certidumbre y menos límites para emprender.

"Un autónomo no puede trabajar con tanta incertidumbre. No pedimos que se nos dé una ayuda millonaria, pero a los emprendedores, que son como un corredor de fondo, un guerrero, se les tiene que dar el camino libre", apostilla Óscar ante la periodista Ana Terradillos.

Además de levantar su negocio de lavado de coches, el protagonista relata que tiene que desempeñar otro empleo por cuenta ajena para poder sufragar los costes de su negocio. Así, admite que "no me merece la pena ser autónomo", pero asevera que "el emprendedor lo lleva en la sangre, no puede hacer otra cosa".