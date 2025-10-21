El espectáculo WAH Show Madrid se transforma por Halloween con una experiencia inmersiva llena de música, disfraces y sorpresas

Este show único celebra la noche más terrorífica del año con música en directo, gastronomía internacional y una puesta en escena sin igual

Más de mil espectáculos y cinco temporadas después, WAH Show Madrid ha demostrado su maestría siendo capaz de convertir cada noche en un espectáculo único.

Cumpleaños, aniversarios, reencuentros, despedidas, logros personales o simplemente las ganas de vivir algo diferente, cualquier excusa es buena para acercarse a WAH y disfrutar de su experiencia inmersiva. Cada momento cobra vida entre música, gastronomía y emociones.

Adentrarse en el universo WAH es dejar atrás el mundo tal y como lo conocemos. El visitante será parte de un viaje que se divide en tres actos. El primero se lleva a cabo en el Food Hall, donde los sabores del mundo se combinan con actuaciones en directo. Después, se da paso al WAH Theatre, un espectáculo musical de primer nivel. La guinda del pastel llega con el Aftershow, donde la celebración continúa al ritmo de la música que pinchan los DJ’s.

Todo sucede en un espacio único de más de 5.000 m² en IFEMA Madrid. Este show 100% made in Spain, se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Europa. Pero, este logro no es casual, es fruto de la espectacularidad de su propuesta. Ha sido reconocida entre el 10% de las mejores experiencias del mundo por Tripadvisor.

Una cita terroríficamente divertida

Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el Espacio WAH se transformará con decoración, temática y efectos especiales para dar la bienvenida a WAHLLOWEEN, una edición especial que mezcla el espíritu festivo con la experiencia del show.

Los más atrevidos tienen premio. Las personas que acudan disfrazadas podrán disfrutar de un cóctel gratuito durante la noche más terrorífica del año.

Temporada 5: una experiencia elevada a otro nivel

Este show innovador –que ya han podido disfrutar más de medio millón de personas– regresa a la capital más vibrante que nunca. Aterriza con un setlist renovado, nuevos números musicales y una propuesta gastronómica reinventada que elevan la experiencia a otro nivel y cada espectador sale con la sensación de haber vivido algo irrepetible.

Tanto para grupos de amigos como para familias o empresas, WAH ofrece la oportunidad de hacer experiencias a medida. Desde catering y barra libre hasta zonas reservadas y paquetes vip con acceso exclusivo y servicios personalizados. Porque celebrar en WAH es hacerlo por todo lo alto.

Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en el Espacio WAH, Ifema Madrid:

Jueves a sábado: la función comienza a las 19:30 horas.

Sábados y domingo matinal: la función comienza a las 13:30 horas.

Las reservas pueden hacerse en su página web en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 en este horario: lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y fines de semana y festivos de 9:00 a 21:00 horas.