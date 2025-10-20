Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Tauro el 20 de octubre: "Necesitas libertad y descanso, organízate"

Kamala Harris, nacida el 20 de octubre de 1964, es Libra. Europa Press

Muchos son los aspectos que nos preocupan durante el día y que en ocasiones nos quitan el sueño. Se pueden resumir en la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, cumple 61 años este lunes 20 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Los proyectos serán benéficos especialmente en la alegría y conversaciones que mantengas con tu pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "es un momento para sentirte a gusto con las personas queridas y con la pareja en especial".

Para los Tauro será un día en el que "necesitas también momento de libertad y de descanso, así que organízate".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "sensualidad y pasión" en el amor.

En los Cáncer, será un día en el que debes actuar "con mayor subjetividad para sentirte más libre". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "mantener la armonía y el equilibrio en tus acciones para llegar a acuerdos productivos".

Mientras que para los Virgo lo serán "las metas que vais a conseguir", pues serán "muy afortunadas y benéficas".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "La sensibilidad y la armonía junto a la percepción serán tus aliadas de este día".

Mientras que para los Escorpios "es muy importante que mantengas la atención y el cariño con la pareja". Los Acuario "tendrán que preparar una velada idílica y romántica".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Es aconsejable mantener la dulzura y la contención con la pareja".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben "llegar a acuerdos con los familiares y allegados".