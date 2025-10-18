Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Virgo el 18 de octubre: "Es el momento oportuno para encontrar pareja"

Zac Efron, nacido el 18 de octubre de 1987, es Libra.

Existen diferentes temas que nos preocupan desde que nos levantamos y que incluso nos quitan el sueño. Estamos hablando de la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

El actor estadounidense Zac Efron cumple 38 años este sábado 18 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Contarás con amistades que estarán cerca de ti en todos los momentos".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "tienes el éxito asegurado siempre que actúes con libertad y simpatía".

Para los Tauro será un día en el que "la innovación y la originalidad serán lo principal para tus nuevos proyectos".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán que "llegar a acuerdos en el amor".

En los Cáncer, será un día en el que "conocerás a nuevas personas que te ayudarán en tus planes". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "mantener el equilibrio y la serenidad en el amor".

Mientras que para los Virgo lo será "disfrutar de la pareja y si no lo tienes es un momento oportuno para encontrarla".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Tendrás un día muy romántico en el que disfrutarás de momentos maravillosos".

Mientras que para los Escorpios "la principal fortaleza de hoy te acompañará en tus negocios y finanzas". Los Acuario sentirán "deseos de disfrutar con amistades cerca".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "En el amor es importante que resuelvas malentendidos del pasado".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "tu gran instinto y confianza en lo que tienes que proyectar en estos momentos será muy grande".