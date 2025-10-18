Juan Carlos, propietario de 30 años: "En dos años me compré 12 pisos y así conseguí una rentabilidad mínima del 10%"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Carlos, un joven de 30 años, ha logrado comprar 12 pisos en solo dos años, desafiando la tendencia de acceso limitado a la vivienda para jóvenes en España. Su estrategia de inversión se centra en ciudades con más de 50,000 habitantes, buscando siempre un mínimo de 10% de rentabilidad en sus propiedades. A pesar de las dificultades, su formación en ingeniería civil y gestión de proyectos, junto con un trabajo estable, fueron clave para obtener financiación bancaria. El acceso a la vivienda sigue siendo un gran reto para los jóvenes en España, quienes a menudo deben recurrir al alquiler compartido debido a los altos precios.

En una España marcada por los precios récord de la vivienda y el miedo a no llegar a fin de mes, hay perfiles que logran romper con todos los esquemas.

Juan Carlos, de tan solo 30 años, tiene a su nombre 12 pisos, viviendas que ha ido comprando con los años. "Me marcaba objetivos ambiciosos: quería cinco pisos en tres años. Al final conseguí 12 en dos años", confiesa a Libertad Inmobiliaria.

Su caso es la excepción en un país donde menos del 13% de jóvenes logra acceder a una vivienda antes de los 30, según el Observatorio de Vivienda del MITMA.

"Un 10% de rentabilidad es mi línea roja"

Carlos cuenta que arrancó justo antes de la pandemia. "Empecé a invertir en 2019 y después seguí comprando más fuerte. Me formé mucho, leía libros, seguía cursos, escuchaba podcast y estudié ingeniería civil y un máster de gestión de proyectos. Lo importante es perseverar y formarse bien", explica.

Hoy, cinco de sus pisos están alquilados, otros cinco pasando por una reformación, y dos más en obras. "Un mínimo del 10% de rentabilidad es mi línea roja. Si no me da ese margen, no me interesa", afirma el joven.

Su estrategia es clara: invertir solo en ciudades de más de 50.000 habitantes, con servicios básicos como hospitales y universidades, "porque hay demanda de todos los perfiles: funcionarios, estudiantes, trabajadores de larga estancia...".

Pero no todo ha sido fácil. Juan Carlos reconoce que tener un trabajo estable fue clave para conseguir financiación bancaria.

"Para el banco necesitas ingresos sólidos y demostrar un historial", explica. Aun así, señala que su receta es simple, "ir a por la siguiente operación, aunque la anterior no salga perfecta".

Su ambición no se detiene. En los próximos años aspira a tener una cartera de 50 pisos, siendo este uno de sus mayores retos.

Según datos del Ministerio de Vivienda, el precio medio de compra en la Comunidad Valenciana sigue siendo un 21% inferior al de Madrid o Barcelona, pero las rentas de alquiler han subido más de un 12% en el último año.

"Alcoy es un lugar perfecto. Tiene todos los servicios y los números salen. Si los cálculos cuadran, hay que entrar", recomienda.

Los jóvenes y la crisis de vivienda

Los números no fallan. En lo que va de año, uno de cada cinco pisos adquiridos por jóvenes se destinó a inversión y alquiler con más de 7.000 nuevos inversores en vivienda solo en el primer semestre del año, según MITMA.

"El sector inmobiliario te permite ser dueño de tu destino y tener tiempo libre, eso es lo que me motiva", confiesa Juan Carlos.

Y es que, a ritmo de reformas, alquileres y visitas a edificios, Carlos sigue ampliando su cartera. "Esto es mi pasión. No paras de aprender y de crecer, tanto profesional como personalmente", exclama.

Sin embargo, el acceso a los alquileres para los jóvenes en España sigue siendo un gran desafío. Marcado por precios altos y sueldos que no crecen al mismo tiempo, el adquirir una vivienda, o tener un alquiler que no 'ahogue' a los jóvenes, dista mucho de la realidad de Juan Carlos.

Por eso, compartir piso sigue siendo la opción más común y necesaria para miles de jóvenes en España, aunque el coste incluso de una habitación supone más del 30% del salario mediano joven, superando el límite aconsejado para no comprometer las finanzas.

Aunque el Gobierno ha renovado las ayudas para soportar este peso, no siempre es suficiente para poder luchar contra una situación en la que cada vez más jóvenes se ven involucrados.