Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Sagitario en el 17 de octubre: "Tienes que ser más flexible"

Hay diferentes temas que nos preocupan desde que nos levantamos y que incluso nos quitan el sueño. Pero se pueden simplificar en familia, amigos, trabajo, dinero, salud y amor. Las cosas importantes de la vida.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La influencer madrileña María Pombo cumple 31 años este viernes 17 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "La fortuna está favoreciendo tus proyectos y metas".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "los astros son muy positivos y podrás preparar tus planes de forma satisfactoria.

Para los Tauro será un día en el que "será muy propicio para llevar a cabo actuaciones positivas en tus temas personales".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "conversaciones importantes y que os lleven a conclusiones prácticas en proyectos de trabajo".

En los Cáncer, será un día en el que "la fortuna te acompañará y la alegría y felicidad también. Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante combinar "el pragmatismo con la alegría de saber que la suerte te acompaña".

Mientras que para los Virgo lo será tener "mucha intensidad y equilibrio en tu forma de dialogar y de llevar a cabo tus planes".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Tu pasión y romanticismo estarán exaltados y serán muy importantes en tu vida". Mientras que para los Escorpios "lo más importante es que te dediques a planificar el día ideal y romántico".

Los Acuario sentirán que "la fortuna te acompaña y por ello tu percepción estará junto a ti".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Tendrás que ser más flexible y utilizar la empatía con los demás, principalmente en familia".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "los proyectos y metas serán demasiado trabajosos".