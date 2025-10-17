Sara, propietaria de 32 años, sobre cómo se compró una casa: “Esto me ha salvado y me consiguió una hipoteca al 90%”

Las claves nuevo Generado con IA Sara Escaso, de 32 años, logró comprar una casa con la ayuda de un bróker hipotecario, quien le consiguió una hipoteca al 90%. Vivir con sus padres durante tres años permitió a Sara ahorrar para la entrada de la vivienda y pagar al bróker. Un bróker hipotecario actúa como intermediario entre clientes y bancos, buscando las mejores condiciones y gestionando el proceso. Aunque beneficiosos, los brókeres hipotecarios pueden presentar conflictos de interés si reciben comisiones de los bancos.

El acceso a la vivienda es algo que cada vez está pasando de ser una necesidad a un lujo que pocos españoles se pueden permitir.

La crisis de la vivienda es tal que en promedio un alquiler en España ya roza los 14,5 euros mensuales por metro cuadrado. Si hablamos de compra, esta cifra aumenta a 2.517 euros por metro cuadrado.

De esta manera, los jóvenes son los que han visto como una misión imposible acceder a la vivienda. Sin embargo, Sara Escaso, de 32 años, es la excepción, como contó en laSexta Xplica: "Yo me acabo de comprar una casa, pero me ha costado lo mío".

"3 años y medio con mis padres"

La joven explicó brevemente cómo consiguió el 'milagro' de comprarse una vivienda: el bróker hipotecario.

"Estuve 3 años y medio viviendo con mis padres, mi hija y yo, porque si no es imposible, tienes que tener por lo menos 60.000 pavos ahorrados para comprarte una casa", comenzó exponiendo.

Esta etapa de tres años le permitió a la joven propietaria ahorrar el suficiente dinero para pagar la entrada a una vivienda y, en este caso, a un bróker hipotecario.

"Y, segundo, como tengo muy poco tiempo, quiero aprovechar para hablar del bróker hipotecario", continuó enumerando Escaso.

Un bróker hipotecario es un profesional o una empresa que funciona como un intermediario entre los clientes que buscan una hipoteca y los bancos u entidades financieras que las conceden.

En otras palabras, esta persona es quien busca las mejores condiciones posibles, basándose en el perfil del cliente, negocia las condiciones específicas, gestiona la documentación y, en general, acompaña al cliente en el proceso.

Sara Escaso, propietaria de 32 años laSexta

Así, Escaso recalcó que "el bróker a mí me ha salvado, hablando mal y pronto, el culo, porque es una persona a la que le pagas 3.000 euros que al final no es tanto y te consigue una hipoteca al 90%".

"Te soluciona absolutamente todo, sin que tú te tengas que preocupar de nada", agregó. Por otro lado, es importante recalcar también que en algunas ocasiones el bróker no cobra directamente al cliente, sino que recibe una comisión del banco en cuanto se firma la hipoteca.

Esta figura, como enumeró la joven propietaria, ofrece numerosas ventajas como por ejemplo el acceso a las mejores ofertas y condiciones, un importante ahorro de tiempo y esfuerzo, ya que son quienes realizan las investigaciones, gestiones y la negociación.

Y, además, supone una figura de asesoramiento experto y personalizado que tiene en cuenta todas las características del perfil financiero del cliente para conseguir la mejor hipoteca.

Ahora bien, estos trabajadores también tienen desventajas. En primer lugar, es importante recalcar que no todos cobran sus servicios al banco, sino que pueden agregar una comisión de entre un 1% o un 5% sobre el importe de la hipoteca.

Por otro lado, hay algunos brókeres que trabajan con los bancos que les pagan comisiones, por lo cual pueden dificultar el acceso al cliente a las mejores condiciones al mostrarle una oferta limitada.

En este mismo sentido, estos casos también pueden conllevar conflictos de intereses o falta de transparencia que puede acabar perjudicando al cliente.

Así, a pesar de que la experiencia de la joven propietaria fue muy exitosa, antes de contratar a una figura de este estilo es recomendable evaluar todos los escenarios y condiciones, al igual que su reputación, para evitar posibles perjuicios.