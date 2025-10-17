Historias que rompen el círculo de la pobreza

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, educación, empleo y salud se unen para cerrar brechas: solidaridad cercana, evidencia y alianzas que transforman oportunidades en el futuro gracias a la Fundación ”la Caixa”.

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación ”la Caixa” refuerza su compromiso con la acción social en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, enfocándose en la infancia. Historias como la de Raquel y su hija Nayara en Utrera muestran el impacto positivo de los programas de CaixaProinfancia y la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor. España enfrenta altos niveles de pobreza y exclusión social, especialmente en la infancia, con más de 2,3 millones de menores afectados. La Fundación ”la Caixa” destinará 655 millones de euros en 2025 y más de 4.000 millones hasta 2030 para promover la igualdad de oportunidades y reducir la pobreza.

España convive con una realidad que no puede ignorarse: la pobreza y la exclusión social siguen afectando a millones de personas, con especial impacto en la infancia. Por eso, en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Fundación ”la Caixa” refuerza su compromiso con una acción social que pone a las personas en el centro y demuestra resultados tangibles en todo el territorio.

Un ejemplo significativo de hasta qué punto profundizan estas iniciativas en el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas lo representa Raquel, madre de cinco hijos en Utrera. Esta mujer encontró en CaixaProinfancia y en la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor un punto de apoyo para su familia desde 2007. Primero llegaron los campamentos y el refuerzo educativo, después la atención terapéutica y la logopedia para sus hijas, todo sin coste para la familia y abriendo puertas que parecían cerradas.

Se trata de poner herramientas en manos de estas personas, pero también de motivarlas. Es algo que vivió en primera persona su hija Nayara, reticente al principio con lo que le ofrecía el programa. Raquel afirma que en aquella época, esta adolescente estaba “en una edad muy mala y no quería estudiar ni hacer nada”. Esta madre la apuntó a refuerzo educativo “porque lo necesitaba aunque no quería ir”, así que tomó la determinación de decirle “que se viniera conmigo a trabajar para que supiese lo que es la vida, y claro, no le gustó. Entonces decidió seguir en el programa».

De esta manera, Nayara asumió su responsabilidad y retomó los estudios. Hoy cursa un grado en Farmacia y pide refuerzo de inglés en el mismo programa. ”Cuando hay expectativas, hay ilusión por salir adelante. Cuando hay formación, se abre otro mundo”, destaca Inma Aguilar, directora de la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor. “Si conseguimos que las familias vean que pueden salir adelante, que a través de la formación hay futuro, pueden avanzar en el plano económico y social”, añade.

Historias transformadoras

La de Raquel y su familia es una de las historias transformadoras a las que la Fundación ”la Caixa” ha contribuido a aliviar sus respectivas situaciones. Como en Utrera, la entidad tiene presencia en 134 municipios, en los que trabaja con más de 400 entidades para ofrecer apoyo integral a menores de 0 a 18 años en riesgo de exclusión. Les ofrece planes personalizados que combinan educación, salud emocional, ocio y acompañamiento familiar. Así se rompe la transmisión intergeneracional de la pobreza desde la raíz.

Raquel, junto a tres de sus hijas, en Utrera.

Esta filosofía tiene mucho sentido en España. Son varios los indicadores que muestran cómo nuestro país mantiene uno de los niveles de pobreza y exclusión social más altos de la UE. El último informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN (European Anti Poverty Network) señala que 1 de cada 4 personas se ha mantenido en riesgo de pobreza y/o exclusión durante la última década.

A ello se une otra estadística preocupante, que es la tasa de pobreza infantil. El documento establece que España tiene la tasa más alta del continente en este parámetro, una situación que alcanza a 2,3 millones de menores. Por otra parte, y muy ligado con estas estadísticas, es el hecho de que estas brechas educativas y laborales agrandan la desigualdad de oportunidades.

Ante este reto, la Fundación ”la Caixa” destina 655 millones de euros en 2025 y prevé invertir más de 4.000 millones hasta 2030, focalizando cerca del 60% del presupuesto en el ámbito social. El objetivo es claro: más igualdad de oportunidades en todas las etapas de la vida y en todo el territorio.

La Fundación ”la Caixa” se suma al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con el compromiso de ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. A través de sus programas, impulsa iniciativas sociales y educativas para romper el círculo de la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Un enfoque integral

La pobreza tiene múltiples rostros, por eso la respuesta es transversal. CaixaProinfancia ha acompañado a cerca de 400.000 niños, niñas y adolescentes desde 2007, presente en todas las provincias con apoyo educativo, atención psicológica y acompañamiento familiar. El empleo también importa: Incorpora ha facilitado cerca de 450.000 contrataciones desde 2006, recuperando ingresos, autoestima y autonomía.

Además, las Convocatorias de Proyectos Sociales han impulsado más de 23.500 proyectos para 10 millones de personas desde 1999, y las líneas cofinanciadas con Fondos Sociales Europeos suman 124 millones para Más Infancia y Más Empleo. Todo con un criterio común: soluciones eficaces, evaluadas y escalables, en alianza con entidades sociales de proximidad.

Cerrar la brecha educativa

La igualdad de oportunidades se construye también en las aulas. EduCaixa y ProFuturo reducen la brecha digital e impulsan la innovación pedagógica, con presencia en más de 30 países; y las Becas de Grado garantizan que el talento no dependa de la renta familiar, con 255 jóvenes accediendo a la universidad en sus primeros cinco años.

Estos programas refuerzan el mismo mensaje: invertir en infancia, formación y empleo es la vía más eficaz para una sociedad más justa. Así se conecta el presente de las familias con un futuro de autonomía real, como muestra el camino de Raquel y sus hijos.

La solidaridad se activa con redes. En Utrera, la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor pasó de talleres de costura y formación agraria a trabajar con familias completas, porque implicarlas multiplica las opciones de cambio. Hoy, además del refuerzo educativo, ofrecen talleres familiares, atención terapéutica y colonias, generando comunidad y apoyo mutuo duradero.

Ese modelo colaborativo es la base de toda la estrategia: más de 400 entidades aliadas en CaixaProinfancia, casi 100.000 empresas colaboradoras en Incorpora y convocatorias que priorizan soluciones arraigadas al territorio. Solidaridad que llega a donde más falta hace.

Compromiso a largo plazo

El nuevo Plan Estratégico 2025-2030 amplía el alcance para responder a retos sociales emergentes, con un presupuesto anual previsto de 800 millones en 2030. La prioridad seguirá siendo social, con líneas nuevas en sostenibilidad ambiental, salud mental y longevidad, y con más evaluación de impacto para asegurar resultados.

Se completarán además equipamientos que amplifican la acción, mientras se fortalece la presencia internacional y la cooperación, manteniendo el foco en quienes más lo necesitan aquí y ahora. Crecer para transformar, con rigor, escucha y colaboración.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la historia de Raquel recuerda que una oportunidad sostenida puede cambiar una vida y, con ella, el futuro de una familia. En resumen, la Fundación ”la Caixa” sigue comprometida con la lucha contra la pobreza y la desigualdad con programas integrales, alianzas locales y evaluación constante, para que la solidaridad se traduzca en impacto real.

'Historias que rompen el círculo de la pobreza' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Fundación ”la Caixa”.