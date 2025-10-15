Daniel Lacalle, sin pelos en la lengua sobre la subida de hasta 2.474 euros a los autónomos: “Un expolio sin precedentes”

La medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para los autónomos está sobre la mesa. Y la misma se puede resumir en una subida de cuotas de manera progresiva para el periodo 2026-2031.

Así, aquellos que coticen por la base mínima tendrán un aumento en sus cuotas mensuales de entre 17,37 euros y 206,24 euros. Dicho de otra forma, los autónomos tendrán que desembolsar entre 209 y 2.474 euros más al año durante 2026.

“Otra subida de impuestos a la clase media. El sanchismo quiere asfixiar todavía más a los autónomos con unas cuotas inasumibles. Un expolio sin precedentes”, ha afirmado el economista Daniel Lacalle en la red social X (antes Twitter).

"Las cuotas son impuestos"

La medida afectaría a más de tres millones de trabajadores que trabajan por cuenta propia. Recordemos que son 15 los tramos según los diferentes niveles de rendimiento.

Y si se pone el foco en el próximo trienio (2026-2028), la subida será de 625 euros para quienes tengan menos ingresos, y de hasta casi 7.500 euros, para aquellos con más ingresos.

“El sanchismo odia a los autónomos porque quiere rehenes dependientes. Que no te engañen. Las cuotas son impuestos”, ha añadido Daniel Lacalle en la red social.

Si se aplica la propuesta de Seguridad Social, los autónomos españoles tendrán que pagar entre 2.609,44 y 9.554,88 euros en cuotas a la Seguridad Social en 2026, dependiendo de sus ingresos.

Dicho de otra manera, esas cantidades suponen entre un 8,7% y un 34,9% más que lo que abonarán en 2025, respectivamente.

Porcentajes que irán incrementándose con el paso de los años, de manera progresiva, hasta 2028. En este último año, el mínimo a pagar será de 3.025 euros al año en cuotas (por lo tanto, un 26,05% más). ¿Y el máximo?, 14.504,76 euros (un 104,9% más).