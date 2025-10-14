Victoria Vélez, sobre el horóscopo de los Sagitario el 14 de octubre: "Tienes que ordenar tus proyectos con amigos fieles"

Andrea Duro, nacida el 14 de octubre de 1991, es Libra. Gtres

Muchos son los temas que interesan y preocupan a cualquier persona. Pero se pueden reducir en la familia, los amigos, el trabajo, el dinero, la salud y el amor.

El horóscopo es una forma de darnos respuestas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso de la actriz española Andrea Duro, es Libra, pues este martes 14 de octubre cumple 34 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Buscarás la verdad y el buen ambiente en cualquier momento del día".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "en cuanto al amor tendrás que ceñirte a la realidad y evitar tener siempre la razón".

Para los Tauro será un día en el que "necesitarás mucha libertad y serenidad en el amor".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis "llevarán a cabo las acciones más importantes" gracias a su "sociabilidad y empatía".

En los Cáncer, será un día en el que "lo que pienses se reproducirá al instante". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante que la "armonía y suavidad de modales predominen en tu forma de relacionarte con los demás".

Mientras que para los Virgo lo será mantener "la complicidad y el cariño con las personas afines y especialmente con la pareja".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Será un día afortunado y divertido en muchas áreas de tu vida". Mientras que para los Escorpios "tu mente se concentrará principalmente en tus acciones personales".

Los Acuario sentirán "la comodidad de contar con tus mejores cualidades y talentos unidos con la fortuna en el amor".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es claro: "Tendrás que ordenar tus proyectos y actuaciones con amistades fieles y leales de forma sencilla".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "el amor será muy equilibrado y personal".