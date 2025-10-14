Montse Cespedosa, experta en finanzas: “Antes de ir a ver viviendas te recomiendo que vayas a tu banco de confianza”

Hay un dicho español que hace hincapié en que la veteranía es un grado. También un refrán que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Ambos sirven para aplicárselos a Montse Cespedosa, experta en finanzas, ahora especializada en hipotecas.

Con más de 27 años de experiencia en banca (17 de ellos como directora de oficina), y más de 1.000 hipotecas firmadas, detalla un error que suelen cometer aquellas personas que tienen en mente firmar una hipoteca.

“Comprarte una casa es una de las decisiones económicas más importantes que vas a tomar en tu vida”, afirma la fundadora de MC Group en un vídeo de YouTube”. Y será así, tanto si se adquiere en solitario o en pareja.

Un error a evitar

La experta en hipotecas deja muy claro que no hay que cometer un error que, en demasiadas ocasiones, ocurre. Y el mismo no es otro que, endeudarse por encima de las posibilidades.

“Para ello tenemos que conocer exactamente nuestro ratio de endeudamiento o capacidad de pago. Las entidades financieras valoran que no sea nunca más del 30% de tus ingresos si vas a comprar solo o sola y puede llegar al 35% de los ingresos si vas a comprar en pareja”, indica.

Llegados a este punto, especifica que esos ingresos son netos. Es decir, los ingresos a los que hay que restar todos los préstamos que se tienen.

“Yo te recomiendo que, incluso antes de ir a ver viviendas y de reservar, o realizar un contrato de arras o de reserva, o dar dinero te asegures de si puedes acceder realmente a la compra de esa vivienda”, señala Montse Cespedosa.

Por eso, habla alto y claro llegadas a esta parte de la futura compra de la vivienda: “Te recomiendo que vayas a un banco. Sobre todo, a tu banco de confianza”.

¿Por qué hace esta apreciación? Porque ellos son los que pueden “calcular si realmente podrás pagar la cantidad que vas a solicitar de hipoteca”.

De ahí que la experta en finanzas concluya resaltando que “la capacidad de pago es vital. Muchas veces, las personas, los futuros clientes ya han firmado arras, han comprado la vivienda y luego pueden encontrarse que tienen problemas para conseguir la financiación”.