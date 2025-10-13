Cine y más cine: San Sebastián y Sitges dan la bienvenida al otoño en ‘Repsol en escena’

El magazine conducido por Eva Soriano, que te lleva al corazón de la música, la cultura y el ocio en España, viene cargado de cine en su nuevo episodio.

El séptimo arte protagoniza el arranque cultural del otoño. Tras el Festival Internacional de San Sebastián, octubre redobla la apuesta con Sitges, epicentro mundial del cine fantástico y de terror. Dos citas, dos atmósferas y un mismo hilo conductor: el amor por el cine.

Ambos festivales acaparan la atención de los aficionados y han sido protagonistas del nuevo episodio de ‘Repsol en escena’, el formato audiovisual que ofrece la agenda de ocio más actual y vibrante de la mano de Eva Soriano.

San Sebastián, el festival más internacional

Durante su semana más cinéfila, San Sebastián se convirtió en una gran pasarela de estrenos y estrellas. Repsol, como partner energético, ofreció experiencias únicas para acercar el cine al público. En la céntrica Plaza Okendo se instaló el Espacio Repsol, donde Kinótico, el medio de referencia del audiovisual en España, realizó entrevistas, mesas redondas y un podcast diario sobre los estrenos. Todos estos contenidos se grabaron de cara al público en el set de grabación instalado en este espacio, que estaba equipado con placas solares.

Además, los asistentes pudieron cargar sus móviles en los puntos de recarga de este espacio, lo que les permitió mantenerse conectados entre proyección y proyección. Uno de los momentos más emotivos fue la actuación de la Rondalla Santa Eulalia de Mos, que aparece en la película Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo. El grupo viajó desde Vigo en un autobús impulsado con combustibles 100% renovables de Repsol, ofreciendo una actuación cargada de emoción y energía colectiva.

Bienvenido, octubre: Sitges toma el relevo

Proyección durante el festival de Sitges.

Para quienes se quedaron con ganas de más cine, octubre trae una cita imprescindible: el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, en Sitges. Del 9 al 19, esta localidad barcelonesa se transforma en un universo paralelo donde el terror y la ciencia ficción toman las calles. Este año, Repsol vuelve a estar presente con soluciones energéticas que hacen posible la experiencia del festival.

En la King Kong Area, los fans podrán disfrutar de una zona chill out con bancos solares para cargar sus móviles y, en fin de semana, probar el helado exclusivo de Guía Repsol: el cerebrito zombi, una mezcla sorprendente de kéfir, sésamo negro y frutos rojos. La energía solar también alimentará el escenario y el photocall del Mirador, por donde pasarán los equipos de las películas que se proyectan en el festival.

En la Zona Village, Repsol contará con su propio espacio, donde los más atrevidos podrán participar en el Desafío King Kong y ganar premios exclusivos. Además, la Zombie Walk, una de las citas más esperadas, contará con una zona de maquillaje profesional habilitada por la compañía energética para que los fans puedan transformarse en su mejor versión zombi.

Como ya ha hecho en otros eventos de cine o música, Repsol aportará soluciones para reducir la huella de carbono del festival, como la recarga eléctrica y el uso de combustibles 100% renovables para los vehículos. Este combustible también alimentará los grupos electrógenos que iluminan espacios clave como la Zona Village y el área de food trucks.

Repsol en escena

San Sebastián y Sitges han sido protagonistas de la nueva edición de ‘Repsol en escena’, el programa quincenal que se emite en Atresmedia. Presentado por Eva Soriano, el espacio recorre la geografía española con un estilo cercano y desenfadado, proponiendo planes que combinan actualidad, entrevistas y momentos exclusivos.

‘Repsol en escena’ conecta los planes más destacados con experiencias reales de disfrute: lo que ya ha ocurrido, lo que está por venir y cómo la energía hace posible este nuevo modo de vivir el entretenimiento. Es un escaparate para ver en acción todas las soluciones energéticas que acompañan a conciertos, festivales y grandes eventos.