Aparicio, indignado con los viajes del Imserso: "No me gusta pagar más por lo que hasta ahora pagaba menos"

La temporada 2025-2026 del Imserso ha arrancado. Y llega con polémica por una serie de cambios importantes que no han agradado a los jubilados. Antes de entrar en detalle, conviene recordar que serán Avoris y Mundiplan las dos compañías que pondrán en marcha los diferentes lotes.

Uno de esos cambios va a afectar al bolsillo de los usuarios de estos viajes, es decir, a los jubilados. Así, el Imserso aplicará un suplemento adicional de 100 euros por cada segundo y sucesivo viaje que realicen los usuarios.

Además, se aplicará independientemente de si son del mismo destino, modalidad o temporada. Este suplemento se suma al posible recargo de 100 euros por viajar en temporada alta (que varía según el destino, por ejemplo, meses de octubre, mayo y junio en la Península e Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias).

Por esto último, diferentes usuarios expresaron su indignación en las redes sociales. Uno de ellos fue Aparicio Labrador, que dio su opinión en Facebook.

“A estas alturas, una vez adjudicados los contratos, por mucha reclamación que hagamos, sólo nos queda el derecho al pataleo”, indicó en la red social.

"Ajo y agua"

Aparicio Labrador continuó expresando su opinión con términos contundentes: “No comprendo cómo puede ser que se aplique un suplemento de 100 euros a todos los viajes por igual a partir del segundo y en temporada ‘alta’, independientemente sean 10 días o sean 4”.

Y añadió: “No soy masoquista. No me gusta pagar más por lo que hasta ahora pagaba menos”.

¿Por qué esta negatividad? Lo explicó en Facebook de la siguiente manera: “A los contratos de la administración pública, por lo que yo sé, se pueden presentar alegaciones o reclamaciones, pero siempre antes de su adjudicación”.

Y prosiguió: “Por lo general, se pueden presentar durante el tiempo de exposición de los pliegos de condiciones, hasta el día que finaliza el plazo de presentación de ofertas al contrato”.

Recordemos que el pliego de condiciones del contrato se hizo público el 17/04/2025 y la presentación de ofertas terminó el 23/05/2025.

“Pues es en ese espacio de tiempo cuando debíamos haber presentado las quejas y reclamaciones. La adjudicación del contrato se publicó el 10/07/2025. Así que en mi opinión, a día de hoy, solo nos queda ‘ajo y agua’”.

De ahí que concluyó subrayando que “esto, nos guste más o nos guste menos, ha sido un cambio de modelo de los viajes, y es como las lentejas...”. Es decir, que si quieres las tomas y si no las dejas.

“A muchas/muchos no le ha gustado el cambio. A mí, de momento, tampoco me gusta. Veremos a futuro. Por el bien de todas y todos, me gustaría que los hechos nos contradigan”, concluyó.