Alex Algarci, asesor fiscal: "El inspector de Hacienda tiene todos los incentivos para poner una sanción"

El asesor fiscal Alex Algarci explicó con claridad lo que considera una de las mayores injusticias del sistema tributario español: el modo en que se estructuran las inspecciones de Hacienda.

Según su análisis en el podcast de WallStreetWolverine, el proceso administrativo está diseñado para que el contribuyente parta desde una posición de desventaja frente a la Administración.

"El funcionamiento del proceso de inspección está basado en un chantaje", afirmó Algarci al comienzo de su intervención.

Una posición desfavorable

En su opinión, el sistema no garantiza la presunción de inocencia ni el derecho a una defensa efectiva durante la fase administrativa, donde el inspector tiene la última palabra.

"El inspector dice que le debo X, y yo digo que no. Vamos a poner en esta hipótesis, que no siempre es así, que yo tengo la certidumbre total y absoluta de que tengo razón", planteó.

El problema, según él, es que la protección del ciudadano solo llega en los tribunales, cuando el proceso ya ha avanzado y las consecuencias económicas son graves.

"¿Qué pasa? Que para tú hacer valer tus derechos, para que la presunción de inocencia exista, eso se da en el juzgado, no se da en la fase administrativa", señaló.

Algarci subrayó que los incentivos del inspector fiscal están alineados con la imposición de sanciones, no con la búsqueda de la justicia.

"Al final de la fase administrativa no tienen ningún incentivo para aceptar tus recursos", explicó.

"Si te multo y acierto, perfecto, cobro como inspector; si te multo y no acierto, también cobro; pero si no te multo y acierto, que sería lo justo, no cobro", puntualizó.

Con esta reflexión, el asesor resume lo que considera una perversión del sistema de incentivos en Hacienda.

La consecuencia de esa dinámica, explicó, es que el ciudadano puede ser castigado incluso teniendo razón.

Según relató, "el inspector de Hacienda tiene todos los incentivos para poner una sanción al final del proceso administrativo"

Añadió que, además, "si tú reclamas 100.000 euros, retienen tu dinero de manera ilegal; cobran por ello, pleiteas durante siete años, pagas a tu abogado y las costas, y al cabo de ese tiempo te devuelven tu dinero con intereses de demora, pero se quedan con la mitad de esos intereses".

Por último, concluyó: "Hacienda nunca es condenada por costas".

En definitiva, según Alex Algarci, el sistema de inspecciones de Hacienda coloca al contribuyente en una posición de vulnerabilidad estructural, donde la justicia solo se restablece tras largos y costosos litigios.

Los incentivos internos favorecen la imposición de sanciones sobre la búsqueda de la verdad, lo que puede castigar económicamente a quienes tienen razón y dejar a la Administración prácticamente indemne frente a los costes que genera.