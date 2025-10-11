Xavier Abat, abogado, tajante sobre el MEI: "Es falso que te vayan a quitar 95 euros al mes a partir de 2026"

En los últimos días, se ha extendido un mensaje alarmante por redes sociales y grupos de WhatsApp: a partir de 2026, el Gobierno te descontará 95 euros al mes por el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Esta información, que ha generado un alarmismo desmedido, es rotundamente falsa.

El abogado laboralista Xavier Abat lo desmiente tajantemente: "Lo del MEI es un bulo, es falso que te vayan a quitar 95 euros al mes a partir de 2026".

Todo queda en un susto

Según explica Abat, la confusión proviene de una interpretación errónea de los porcentajes que se aplican en las nóminas.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que aparece reflejado en las nóminas desde 2023, no supondrá una reducción tan elevada.

"Van a quitar como máximo 95 euros al año a todas aquellas personas que coticen cada mes lo máximo, unos 5.000 euros al mes", añade.

El descuento real para muchos, precisa el abogado, será mucho menor: "El descuento real en la nómina mensual para los sueldos más altos es de 7,90 euros al mes. Para los sueldos más bajos serían entre 3 y 4 euros al mes".

Sin embargo, Abat advierte de otro aspecto del MEI que sí considera problemático: "Esto es un impuesto encubierto que nos han colado".

Según explica, el mecanismo no está pensado para beneficiar directamente a los cotizantes actuales, sino para "garantizar el sistema de reparto de caja de la Seguridad Social a futuro".

De esta forma, las aportaciones no se traducirán en una mejora de las pensiones individuales, ya que funciona como una especie de impuesto solidario.

En cuanto al reparto de costes, el letrado lo deja claro: "El MEI subirá en 2026 al 0,9% de la base de cotización. De este 0,9%, tú como trabajador asalariado vas a pagar el 0,15%, y el empresario pagará el 0,75%".

La medida, además, se aplicará progresivamente hasta el año 2050, cuando alcanzará el 0,20% del salario.

La situación es diferente para los autónomos, quienes deberán asumir la totalidad del porcentaje.

"Como somos unos pringaos nos afecta en todo, ya que los autónomos asumiremos el 0,90%", ironiza Abat.

En definitiva, las afirmaciones sobre una supuesta pérdida de 95 euros son falsas: el MEI solo supone una aportación mínima para reforzar la sostenibilidad de las pensiones, no una reducción significativa del salario.