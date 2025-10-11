Un funcionario, rotundo sobre sus vacaciones: "Las tengo que hacer sí o sí, me tendrían que dar un millón para renunciar"

Fotomontaje de un funcionario y una imagen generada por IA de un hombre con su portátil en la playa. TikTok

En España, hay más de 3 millones de funcionarios, un 14,38% del total de trabajadores del país, según los datos oficiales de la Seguridad Social. No obstante, su reputación no pasa por su mejor momento porque hay voces que dudan de su capacidad de esfuerzo y de su capacidad productiva.

Además, en general, tienen un horario fijo que les permite conciliar y la tranquilidad de conservar su puesto de trabajo a largo plazo. En este sentido, un empleado público que trabaja en la limpieza de señales de tráfico ha dejado claro que para él las vacaciones son imprescindibles.

"Yo no prescindiría de mis vacaciones por nada, por ningún motivo. Las vacaciones las tengo que hacer sí o sí. Para renunciar me tendrían que dar un millón de euros", confiesa durante una entrevista a pie de calle con el portal de Recursos Humanos Talent Match.

Salario de hasta 1.800 euros

Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, como mínimo, todos los empleados deben disfrutar de 30 días naturales al año de vacaciones, lo que equivale a 2,5 días por mes trabajado.

Este funcionario, además, ha desvelado que en su profesión -en este caso enmarcada como servicio público- se gana en "torno a 1.500 euros y 1.800 euros", cifras bastante superiores al Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 1.184 euros brutos al mes.

Sin embargo, aunque su remuneración no alcanza los 2.000 euros mensuales, asegura en la entrevista que durante sus vacaciones se gasta aproximadamente el mismo dinero que recibe en su nómina mensual.

"En mis vacaciones se pueden ir 1.500 euros sin hacer grandes cosas", señala el limpiador y conservador de señales. Así, según el Observatorio Cetelem, el gasto medio de los españoles en verano, incluyendo quienes han viajado y quien no, ha ascendido en 2025 hasta los 1.251 euros, un 2% más que en 2024.

El entrevistado, eso sí, no especificó en cuántos días o semanas de vacaciones se suele gastar este dinero. En los comentarios del vídeo, publicado en TikTok, varios usuarios han reaccionado sobre el hecho de que limpiando señales se ganen 1.800 euros.

Por otra parte, el usuario @Manu_Lombi ha cargado contra los empleados públicos en España, manifestando que "el problema de España es que acostumbran a la gente a dedicarse a ser funcionarios y llegará un día que no podrán mantener semejante despilfarro".