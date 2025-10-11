El Corte Inglés busca 6.000 personas para para la campaña de Navidad: estos son los sueldos para los dependientes

El Corte Inglés posee una plantilla de unos 81.000 empleados. Y, al llegar a determinadas épocas, busca reforzarla. Es lo que ocurre en Navidad, cuando las ventas se disparan, y es necesario atender a un mayor número de clientes.

Por este motivo, la empresa va a contratar a unas 6.000 personas. Y las mismas estarán repartidas en diferentes áreas como hostelería, alimentación, empaquetado, personal de almacén o dependiente, entre otros puestos.

De entre todas ellas, el grueso de las contrataciones recaerá en aquellas áreas relacionadas con la venta. Pero, ¿cuánto cobra un dependiente en El Corte Inglés?

Salarios en El Corte Inglés

Antes de entrar en detalle sobre los sueldos, conviene indicar que, de esas 6.000 contrataciones, el 40% serán puestos destinados a personas sin experiencia. Y, el 60%, para quienes ya han formado parte del mercado laboral en alguna ocasión.

Hecha esta aclaración, los candidatos deben saber que la empresa ha desarrollado un programa de formación que les servirá para adaptarse a su puesto de trabajo. Y que, si quieren optar a la oferta, deben enviar su currículum a través del portal empleo.elcorteingles.es.

¿Cuánto se cobra en El Corte Inglés? La empresa se rige por el convenio sectorial de grandes almacenes. El mismo se firmó en mayo del año 2023. Y recoge cuatro grandes grupos.

El primero, al que se denomina como grupo base, tiene un salario anual de 17.705,65 euros. O, lo que es lo mismo, 8,87 euros a la hora.

El segundo, llamado profesional, llega a los 16.176,82 euros. Es decir, 9,14 euros a la hora. El tercero, por su parte, se le denomina como coordinador, y su salario es de 17.632,71 euros (9,96 euros a la hora).

Por último, está el grupo de los técnicos: 19.219,68 euros (10,86 euros a la hora). Estas cantidades hacen mención al año 2023, y el convenio tiene validez hasta el 2026.

El mismo recogía, asimismo, un incremento del 4,5% para 2024, y del 3% para 2025. El último año en vigor, es decir, 2026, el aumento establecido es del 2%.

Con estas cantidades, y poniendo el foco en 2025, las cantidades a percibir serían las siguientes: grupo base (16.945,22 euros); profesional (17.453,58 euros); coordinador (19.024,37 euros); y técnicos (20.736,59 euros).

Los candidatos también deben tener en cuenta que hay variables. Las mismas dependerán de las ventas, el puesto a desempeñar, los complementos o la antigüedad, entre otros factores.