Luis Garvia, profesor de finanzas: "Si aceptas la herencia a beneficio de inventario, evitas heredar las deudas"

Aceptar una herencia no siempre significa recibir dinero. A veces, también puede implicar hacerse cargo de deudas que el fallecido dejó pendientes.

Y es que aunque "mucha gente no lo sabe, si aceptas sin más, respondes con tu propio patrimonio", generando un problema que no estaba previsto en tu estabilidad económica.

Así lo explica Luis Garvia, profesor de finanzas, en su cuenta de Instagram, quien ante esto, asegura que existe una forma legal de evitar este problema.

Según detalla el experto, "existe una figura en el Código Civil que te protege: aceptar a beneficio de inventario. Así solo heredas si lo que recibes vale más que lo que se debe. Mi consejo: siempre acepta una herencia a beneficio de inventario. Es la forma más segura".

Este concepto, aunque pueda sonar técnico, es en realidad muy práctico. Al aceptar una herencia "a beneficio de inventario", la persona solo asume las deudas hasta el valor de los bienes heredados, respondiendo únicamente con los bienes y derechos heredados, protegiendo su patrimonio personal.

En otras palabras, si el patrimonio que se recibe no cubre lo que se debe, el heredero no tiene que pagar con su propio dinero.

Garvia insiste en que este paso es clave para evitar disgustos. Y es que según este conocido profesor, el problema está en que muchas personas toman decisiones sin asesorarse, por desconocimiento o por las prisas.

"La gente suele aceptar o rechazar, pero si aceptáis, siempre a beneficio de inventario, porque puedes aceptar una herencia que tenga deudas y luego llevarte una sorpresa", relata.

Además, aclara que el rechazo de una herencia no siempre tiene que ver con los impuestos. "Existe ese mito, ¿no?, de que se rechazan por el pago de la cuota" pero "en realidad, se rechazan por deudas, pero podemos aceptarlas a beneficio de inventario".

De esta manera, el experto hace hincapié en que aceptar a beneficio de inventario es una herramienta sencilla, recogida en el Código Civil, que puede evitar grandes problemas económicos y proteger así el patrimonio personal de los futuros herederos.