Kevin, portero de discoteca, sobre su salario: "Para lo que te juegas se debería cobrar mucho más que 10€ la hora"

Ser portero de discoteca seguramente sea una de las profesiones más peligrosas. Cada noche, tienen que permitir o prohibir la entrada a todo tipo de personas, por lo que son susceptibles de sufrir las amenazas o la violencia de los clientes que son vetados.

En este sentido, Kevin, un portero de discoteca con 7 años de experiencia ha manifestado que los trabajadores que velan por la seguridad de los locales nocturnos perciben una remuneración que no se ajusta con el nivel de peligrosidad de su oficio.

"Para lo que te juegas y expones se debería cobrar mucho más que 10 euros la hora", afirma en una entrevista con el creador de contenido Adrián Martín en su canal de YouTube.

3.000 euros de lunes a lunes

El entrevistado explica que los controladores de accesos -carné que le permite desempeñar el trabajo- ganan en torno a 1.200 y 1.300 euros. Y "si trabajas en una empresa como personal de seguridad fijo y haces la mayoría de días no te creas que sube mucho, es como un salario de albañil", recalca.

En cambio, la remuneración es diferente en el caso de que se trabaje directamente para la discoteca, aunque apunta que en invierno se gana menos dinero. "Es más por temporada, pero trabajando de lunes a lunes puedes ganar hasta 3.000 euros".

Además, indica que en las grandes discotecas de España, así como en Magaluf o MegaPark el salario sí es realmente alto. De hecho, Kevin cuenta que ha estado trabajando algún verano en espacios exclusivos de Mallorca.

En cuanto a su salario por hora, dice que varía en función del local, pero que oscila entre los 10 y los 14 euros por hora, aunque si es un after puede ganar hasta 16 euros la hora. "Se paga la hora muy barato, pero como me hace falta el dinero en ese caso voy a ir".

Al margen del nivel salarial, este portero recuerda que ha vivido momentos de tensión durante sus siete años trabajando en esta profesión. Por eso, dice que ya no le gusta su trabajo. "Cuando era joven sí, pero ahora me hace llevar una vida en la que no me puedo organizar con mi familia, que es lo primero".

Por otra parte, Kevin ha desvelado que "más de una vez" su trabajo como portero de discoteca le ha llevado a una situación de vida o muerte, en concreto por una amenaza de un traficante de drogas "muy importante". Esta situación provocó que su mujer y sus hijos tuvieran que abandonar la ciudad en la que vivía durante dos meses.