Marcus Thieme (Paulaner): “Es un orgullo que nuestra cerveza sea número uno en el mundo y en España"

Paulaner, la marca de cerveza alemana, sigue creciendo con fuerza a nivel mundial, en general, y en España, en particular. “Es un orgullo que nuestra cerveza sea número uno en el mundo y en España", afirma a EL ESPAÑOL Marcus Thieme, su director de Mercados Internacionales.

Durante 2024, por primera vez alcanzó una facturación por encima de los 1.000 millones de euros gracias a un incremento de ventas del 12% a nivel global. Crecimiento que fue todavía superior en España, donde logró llegar al 18%.

Y las perspectivas para 2025 se mantienen, con un aumento de ventas que ya alcanza el 6%. El principal motor de este avance son las cervezas alcohólicas.

Horeca y distribución

“España es un mercado muy importante para nosotros”, continúa Marcus Thieme. Conviene no olvidar que son muchos los alemanes que visitan nuestro país, ya sea de forma permanente (como residentes) o de manera ocasional (como turistas).

Más allá de los alemanes que residen en España, Paulaner está calando entre los españoles, que no sólo pueden degustar sus diferentes marcas en la hostelería. También está presente en supermercados como Mercadona o Ahorramás, por poner algunos ejemplos.

Tal es el desarrollo de Paulaner en España, que se ha convertido en uno de sus cinco principales mercados de ventas. El primero es China.

Tanto en el sector horeca, como en distribución, es la cervecera holandesa Heineken la encargada de distribuir Paulaner en España.

Y es que, desde 2001, Heineken posee un 30% del Grupo Cervecero Paulaner a través de una empresa conjunta con el Grupo Schörghuber. Una colaboración que se desarrolla en múltiples niveles.

Así, por ejemplo, en España trabajan de forma conjunta en conceptos gastronómicos como el beer garden internacional.