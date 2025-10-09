Concepción, jubilada de 68 años, sobre la falta de plazas en el Imserso: "Ya llevo tres años intentándolo y no consigo nada"

Concepción (derecha) y una imagen generada por IA de una jubilada saliendo de una oficina. Cedida

La nueva temporada de viajes del Imserso ha comenzado y las personas jubiladas están intentando conseguir una plaza para poder viajar por España a un precio moderado. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ofrece un total de 879.213 plazas, pero muchos no la consiguen.

EL ESPAÑOL ha contactado con Concepción Sánchez, una jubilada madrileña de 68 años que lleva tres años retirada. En este tiempo, no ha conseguido ser una de las afortunadas que puede disfrutar de los viajes financiados parcialmente por el Estado.

"Ya llevo tres años intentándolo y no consigo nada, debe ser que tengo mala suerte con el Imserso", comenta resignada a este periódico.

Precios impopulares

Desde el 8 de octubre, se pueden reservar los viajes en la Comunidad de Madrid, aunque, en el caso de Concepción, nunca ha podido hacer la solicitud el primer día. En consecuencia, explica, "cuando voy el segundo día ya no hay nada disponible y, además, para una habitación individual, es imposible".

Además, no está conforme con los precios del programa de viajes más popular entre los mayores, que oscilan entre 224 euros y 309 euros en función de los días que dure el viaje, si el transporte está incluido y del destino del viaje -siempre dentro de las fronteras españolas-.

"No me parece barato y tampoco puedo elegir nunca", reclama esta pensionista. Por ejemplo, cuenta a esta cabecera que el Centro de Mayores lanza todos los años una promoción para que los jubilados puedan ir a un balneario con un descuento, a su juicio, insuficiente.

"Con el Imserso sale todos los años la opción de ir a un balneario, que es siempre el mismo y son más de 500 euros 9 días, así que tampoco es barato y ya te lo conoces de sobra", opina.

Por lo tanto, muestra apatía ante la nueva campaña del Imserso 2025-2026, de hecho no sabe si va a ir a informarse porque desde que se jubiló en 2022 nunca ha conseguido ser incluida dentro del cupo.

"A mí me decían que cuando te jubiles puedes viajar, descansar y hacer lo que te apetezca... Pero el Imserso es cada día más caro, más corto y además hay tortas para que te den una plaza", sentencia Concepción.