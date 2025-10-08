Alex, empleado de Mercadona: "Todos los gastos pagados por la empresa ya que allí apuestan por la formación"

Encontrar un trabajo estable y alineado con lo que uno ha estudiado no siempre es fácil, especialmente para los jóvenes que terminan su formación y se enfrentan a un mercado laboral incierto. Sin embargo, hay historias que muestran que es posible construir un camino profesional sólido.

Ese es el caso de Alex, un joven que, tras completar un ciclo formativo en electricidad sin conseguir empleo en su sector, decidió probar suerte en Mercadona con un contrato de verano. Lo que parecía un trabajo temporal se ha convertido en el inicio de una carrera dentro de la compañía.

Su historia, recogida en uno de los vídeos publicados por la propia cadena de supermercados en X (antes Twitter), refleja cómo la formación interna, el esfuerzo personal y el compromiso de la empresa pueden transformar por .

"Me dijeron que Mercadona buscaba gente para verano y, a pesar de no tener experiencia, me cogieron", comienza diciendo Alex en los primeros segundos del vídeo.

La historia que narra no es extraordinaria por sus giros dramáticos, sino por lo representativa que resulta para muchos jóvenes en España. Tal y como se ha mencionado anteriormente, Alex estudió un ciclo superior de electricidad con la esperanza de labrarse un futuro en el sector, pero, como tantos otros, se topó con la falta de oportunidades.

En ese contexto de incertidumbre, surgió una oportunidad inesperada: un contrato de verano en Mercadona. A partir de ahí, Alex puso en valor dos elementos fundamentales de su progreso: "Es muy importante la actitud y el esfuerzo".

Esa formación fue clave para su integración y crecimiento. Aprendió el oficio desde abajo, rotando por distintas secciones, como la pescadería y la frutería. La voluntad de aprender y su dedicación le permitieron escalar dentro de la empresa.

"Le puse todas las ganas y me ha ido genial, porque ahora me han hecho fijo", celebra. Pero la historia no termina ahí. Mercadona no solo le ofreció estabilidad, sino también la posibilidad de retomar su vocación inicial.

"Me han ofrecido formarme como técnico de mantenimiento, que es justo lo que yo estudié", dice con una mezcla de sorpresa y orgullo.

Como parte de ese proceso, ha pasado tres semanas en Valencia, en un programa de formación junto a compañeros de toda España. "¡Somos un equipazo, chicos!", exclama, dejando ver el entusiasmo del grupo.

Además, añade que "por lo demás, no hay que preocuparse, porque todos los gastos son pagados por la empresa, ya que allí apuestan por la formación".

"Y ahora a seguir, porque cuando te dan la oportunidad de crecer, solo queda darlo todo", finaliza diciendo Alex.

Su testimonio, compartido directamente por Mercadona, sirve como ejemplo del tipo de movilidad interna que la empresa busca visibilizar.

En un entorno laboral donde la formación y el crecimiento profesional no siempre están garantizados, su historia aporta un mensaje esperanzador.