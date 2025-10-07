Natacha Gascón, empresaria, sobre el absentismo laboral: "Estoy en contra de los jetas, de la gente que le echa morro"

Fotomontaje de la empresaria Natacha Gascón y un trabajador que empieza a correr tras dejar la muleta en la pared. La Sexta/Perplexity

En España, más de 1,5 millones de personas faltan cada día al trabajo, lo que supone un 7% del número total de empleados del país, según un informe de Randstad Research realizado en 2025.

Así, cada vez más empresarios han expresado su indignación sobre la cantidad de trabajadores que se acogen a una baja laboral. Un ejemplo es Natacha Gascón, gerente de una empresa de distribución de frutas y verduras que no soporta las bajas laborales falsas.

"No significa que esté en contra de las bajas laborales, sino que estoy en contra de los jetas, de la gente que le echa morro", ha manifestado en una entrevista con el programa de La Sexta La Roca.

Detectives privados

Sin embargo, aclara que "tiene un grupo de empleados bastante bueno y a día de hoy, de los 25 empleados, tengo uno que ya no está y otro que algún día me dice que se encuentra mal y que el otro día me dijo que por una caída se había hecho daño en la rodilla".

De este modo, se siente satisfecha por el desempeño de sus empleados. Por el contrario, hay empresarios que optan por contratar detectives privados para confirmar sus sospechas de que alguno de sus trabajadores dados de baja está mintiendo.

Gascón, responsable de Bernimabel, ubicada en Móstoles (Madrid), se pone a sí misma como ejemplo de una persona comprometida con su trabajo, ya que revela que sufre de un problema de ansiedad que no le ha impedido seguir trabajando.

"Yo estoy diagnosticada de ansiedad y sigo trabajando desde las 04:00 de la madrugada hasta las diez de la noche", destaca la empresaria.

¿Cuánto se cobra durante la baja laboral?

No obstante, no está dentro de sus expectativas que su equipo haga lo mismo y tampoco quiere banalizar los problemas de salud mental, pero incide en la idea de que en España hay trabajadores que se aprovechan del sistema y se cogen bajas que no están justificadas.

La cuantía que se percibe durante una incapacidad temporal varía en función del número de días que el implicado esté ausente de su puesto de trabajo y de la naturaleza de la misma.

Según el Ministerio de Seguridad Social, en el caso de sufrir una enfermedad común, los primeros tres días no se cobra, desde el cuarto hasta el vigésimo día de baja se obtiene el 60% y, a partir del día 21, se cubre un 75% del sueldo.

En cambio, en el caso de que la baja venga propiciada por un accidente laboral, el afectado cobra desde el primer día un 75% del total de su salario.