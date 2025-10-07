Una joven de 34 años, sin filtros: "No gano ni 1.500 € y mis padres me tuvieron que dar su casa para poder vivir"

Comprar una casa para muchos jóvenes se ha convertido en un escenario imposible. Con los precios de la vivienda disparados, los sueldos estancados y el paro creciendo, dar el paso de independizarse parece más una hazaña que una meta alcanzable.

Los datos confirman el panorama. Solo el 15% de los jóvenes ha logrado emanciparse, la cifra más baja desde que existen registros. Y ante esta realidad, cada vez más familias optan por una alternativa que se ha vuelto más frecuente: donar una vivienda en vida a sus hijos.

Sonia, de 34 años, es una de esas jóvenes españolas que veía imposible tener su propia casa. "Después de hablarlo bastante, mis padres llegaron a la conclusión de que no tenía sentido esperar para darme lo que algún día iba a ser mío", contaba en Herrera en COPE.

Y es que, tal y como relata, su sueldo no alcanza los 1.500 euros mensuales, así que la ayuda llega en el momento justo.

"Mis padres han hecho esta donación en vida, que es cuando realmente me hacía falta. Y como soy hija única...", explica con alivio.

"No había manera de comprar"

El caso de Sonia no es el único. Con 33 años, Natalia Araguete se ha convertido en propietaria por donación del piso de arriba de la casa de sus padres.

"Era un desván de 200 metros. Me lo han dado porque de otra forma nunca hubiera podido comprar una casa", confesaba la joven de Badajoz durante el programa Y ahora Sonsoles.

Carlos Rodríguez Braun, economista, quien también estuvo presente en el plató del magacín, señaló que esta situación a la que se enfrentan los jóvenes hoy en día, tiene "sus cosas buenas y malas".

Natalia contando su situación a Sonsoles Ónega. 'Y ahora Sonsoles'.

La "buena", explica, es tener a la familia cerca: "Al final, quien te cuida es la familia", detalla. Mientras que el lado contrario refleja "el increíble aumento que hemos sufrido el precio de la vivienda, que se combina con los salarios bajos y un paro muy alto". Una situación que, señala, se convierte en "la tormenta perfecta".

Los últimos cálculos del banco de España apuntan a que faltan unas 700.000 viviendas en España. El motivo fundamental es que se crean hogares a más velocidad de lo que terminan las viviendas.

Ahora, si se quiere comprar una vivienda, en ciudades como Málaga o Madrid el precio se ha duplicado en los últimos años. Según el Ministerio de Vivienda, el precio del metro cuadrado está ya en los 2.093 euros, su nivel más alto desde 2008.

Estos datos no solo explican a realidad, sino también la situación que viven cientos de jóvenes en nuestro país día a día.