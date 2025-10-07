Jorge (21), agricultor, sobre la falta de trabajadores en España: "Si no hubiese jóvenes como yo, el pueblo no tendría qué comer"

Hay varias profesiones que han perdido bastante atractivo entre los jóvenes españoles como la albañilería o la agricultura.

De hecho, se estima que actualmente los agricultores menores de 41 años representan tan solo el 8% de los trabajadores de este gremio. Un dato que muestra el gran envejecimiento en el sector agrario español.

Así, uno de estos jóvenes es Jorge Palomino, un joven agricultor de 21 años que señaló cómo es la situación de los jóvenes del campo hoy en día y qué demandan para mejorar sus condiciones.

La situación de los jóvenes

El sector agrario en España atraviesa una transformación profunda marcada por la modernización, la globalización y el cambio climático.

A pesar de su papel esencial en la economía y abastecimiento alimentario, la agricultura sufre una pérdida constante de mano de obra y rentabilidad.

Uno de los principales retos es el envejecimiento de la población rural: la mayoría de los agricultores superan los 55 años, mientras que cada vez menos jóvenes optan por continuar con la actividad. La falta de relevo generacional pone en riesgo la sostenibilidad del campo a medio plazo.

Entre las causas destacan los bajos ingresos, la inestabilidad del mercado, la falta de apoyo institucional y la percepción de la agricultura como un sector poco atractivo. Sin incentivos y políticas eficaces, el abandono rural promete seguir aumentando en los próximos años.

Un claro ejemplo de esto es el de Jorge Palomino, un joven agricultor de tan solo 21 años que estuvo en Estando contigo en la tele autonómica de Castilla-La Mancha.

"Cuando descubres que te gusta esto, estás deseando llegar del colegio e ir con mis padres al campo", rememora Jorge sobre su primer contacto con el campo.

Palomino señaló cómo recuerda que a corta edad le iba gustando y le animaba ponerse con ello. Sin embargo, conforme fue creciendo, descubrió la verdad y los problemas de la agricultura.

"Cuando vas informándote, de primeras no sabes cómo es todo esto, poco a poco y te va dando más pena. Piensas que cómo lo vas a dejar después de tantas generaciones, vas viendo cómo se va abandonando esto", apuntaba el joven agricultor.

Asimismo, Jorge no dudó en señalar cómo la habilidad en el campo ha mejorado muchísimo más frente a como se hacía antes, lo que ha empeorado es la burocracia.

"Somos agricultores más preparados, está todo más mecanizado, tienes que afrontar todos los problemas", aseguró. "Puede ser fácil pero tienes que saber afrontarlo y llevarlo todo hacia adelante. No todo es montarte en el tractor y disfrutar. Hay muchos problemas. Cada vez ponen más impedimentos".

El joven agricultor hizo especial énfasis en el gran problema de papeleo, tasas y burocracia que sufren los agricultores en España.

"Especialmente los papeleos, inspecciones...todos son problemas. Si esto le hubiera pasado a mi abuelo, mi padre no seguiría hoy en día. Más de la mitad habrían dejado el tractor allí. Antes se habría abandonado. Como no haya jóvenes como nosotros, no seguiría adelante lo que da de comer al pueblo", afirmó Jorge.

Por esa razón, fue muy sincero a la hora de indicar cómo le gustaría que mejorase la situación para todos los trabajadores del campo.

"Que faciliten todos los trámites", reivindicaba Jorge. "Si no fuese por las familias, no podríamos salir adelante. A la hora de las ayudas luego para cobrarlas dicen que no hay dinero, ponen muchas pegas. Tienes que joderte un poco más para salir adelante".