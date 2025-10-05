Julia Suárez, jubilada: "De mi pensión de 1.100 euros viven mi hija y mis nietas, si hago un gasto extra mis niñas no comen"

Julia Suárez y una imagen generada por IA de una mujer sirviendo un plato de comida a su hija y a su nieta. IA

Las personas mayores, a raíz de la precariedad vigente en España, se han convertido en el principal apoyo económico de las familias trabajadoras. Según la Unión Democrática de Pensionistas, más de la mitad de los jubilados ayudan a sus familias con su pensión.

Si, además, la perceptora de la pensión es viuda y su familia depende de ella para salir adelante, la situación se complica enormemente. Este es el caso de Julia Suárez, una mujer que se ha jubilado recientemente y que mantiene económicamente a su hija, que se ha quedado en paro, y a sus nietas.

El problema es que, con el dinero de su pensión, que se divide en 700 euros de prestación por su retiro y 400 euros por viudedad, no es suficiente. "De mi pensión de 1.100 euros viven mi hija y mis nietas, si hago un gasto extra mis niñas no comen".

"Ahorrar es imposible"

Asimismo, como es natural, afirma que lo más importante es que coman las niñas, por lo que "no puedo hacer ningún gasto extra", responde a una reportera del Programa de Ana Rosa que entrevistó a la pensionista en su casa.

Tampoco puede ahorrar, ya que los gastos acumulados son demasiados: alquiler, luz, material escolar, comedor, comida... "Ahorrar es imposible. No llegamos a fin de mes, no se puede ahorrar absolutamente nada. Con mi pensión y con lo que cobra mi hija del paro, vivimos", se queja Julia.

Su hija Noelia se ha quedado sin trabajo recientemente, pero por lo menos está cobrando la prestación por desempleo, lo que permite que entre ambas nóminas puedan hacer frente a todas las facturas.

"Sin ella no podríamos hacer frente a los gastos, porque yo me acabo de quedar en paro. Si ella no me ayuda no puedo afrontar los gastos de comedor, vuelta al cole, el alquiler, la luz... Sin su ayuda no sería posible", recalca la hija.

Aunque está convencida de que va a encontrar trabajo pronto, Noelia expresa abatida que incluso teniendo un trabajo sería imposible ahorrar, en especial si tiene que alimentar a sus hijas.

"Incluso trabajando, ahorrar es imposible. No da para pagar un alquiler y poder emanciparte con tu familia. Si pagas alquiler no comes", sentencia la hija de Julia.