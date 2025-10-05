Javier, experto en vivienda: "Al terminar de pagar tu hipoteca, para que la casa sea realmente tuya tienes que..."

Terminar de pagar la hipoteca es, para muchos, un motivo de celebración. Después de recortar gastos y de ajustar el presupuesto mes a mes, finalmente parece que la casa pasa a ser totalmente tuya.

Sin embargo, no siempre es tan sencillo y conviene tener cuidado antes de dar por terminada la hipoteca. Así lo advierte Javier Solís, experto inmobiliario a través de sus redes sociales, donde comparte consejos muy prácticos sobre la vivienda.

Según explica, terminar de pagar la última cuota no significa automáticamente que la casa sea 100% tuya. Aún quedan trámites importantes que garantizarán que la propiedad quede oficialmente libre de cargas y que evitarán problemas futuros si decides vender, alquilar o hipotecar nuevamente tu vivienda.

"Para que la casa sea tuya tienes que..."

Sin duda, terminar de pagar la hipoteca y obtener finalmente una casa propia trae consigo mucha libertad y seguridad.

Los tediosos pagos mensuales que comprometían el presupuesto ya no están, lo que permite ahorrar, invertir y disfrutar de aquellas aventuras que tanto se deseaban.

Sin embargo, no todo es tan simple. Según Solís, "nadie te explica que, al terminar de pagar tu hipoteca, aún debes hacer varios trámites para que la casa sea realmente tuya".

Es por ello que el experto no duda en compartir los pasos importantes para asegurarse la propiedad que tanto trabajo dio conseguir.

Lo primero que se debe hacer es acudir a la entidad financiera y solicitad el certificado de deuda cero. Así, como propietario, acreditarás oficialmente que no queda ningún importe pendiente.

"El siguiente paso sería rellenar el formulario de actos jurídicos documentados, llevarlo al registro de la propiedad y tu hipoteca ya estaría totalmente cancelada", puntualiza.

Además, es necesario coordinar una cita con un notario, donde se firmará la escritura de cancelación de la hipoteca en presencia de un representante del banco.

Sin este paso, la hipoteca seguiría apareciendo en el Registro de la Propiedad, aunque ya esté totalmente pagada.

Y es que, tal y como señala el experto, con estos pasos en mente, conseguirás que la hipoteca desaparezca oficialmente y evitarás problemas futuros si quieres vender o hipotecar de nuevo tu vivienda.