Unas 70.000 personas han marchado este sábado por el centro de Barcelona para exigir el fin del 'genocidio' israelí en Gaza y protestar por el asalto a la Global Sumud Flotilla.
Durante toda la jornada se celebrarán actos similares en distintas ciudades de España y del mundo. En Madrid, la concentración está prevista a las 18:00 horas en Atocha, mientras que también hay movilizaciones convocadas en Valencia, Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Valladolid o Murcia. En total, se esperan cerca de 80 manifestaciones propalestinas en el país este fin de semana.
🔴Decenas de miles de personas se manifiestan en toda España por la liberación de la Flotilla y el "fin del genocidio" en Gaza
-
Netanyahu espera que "en los próximos días" pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los "próximos días" se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Madrid reúne a 100.000 personas
La Delegación del Gobierno cifra en 100.000 los asistentes a la manifestación por Palestina en Madrid, que recorrió las calles del centro de la ciudad durante tres horas.
Madrid se desborda en estos momentos en apoyo a Palestina 🇵🇸 pic.twitter.com/jlbyXjx7sE— Eduardo Rubiño 🏳️🌈 (@EduardoFRub) October 4, 2025
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Minuto de silencio
Los manifestantes, que aún continúan en Gran Vía, han pedido un minuto de silencio, manteniendo las palmas en alto, en recuerdo de las víctimas en Gaza. Al concluir, el ambiente se rompió con un último grito unánime: "¡Palestina libre!".
-
Manifestación por Palestina, hoy en directo|Madrid despide una manifestación masiva y pacífica por Palestina
La marcha en la capital llega a su fin, aunque todavía quedan algunos grupos en Gran Vía. Una parte de los asistentes ya se ha retirado tras recorrer las calles desde Atocha hasta Callao.
La manifestación reunió a centenares de miles de personas y se desarrolló en un ambiente totalmente pacífico, sin incidentes reseñables.
Varios manifestantes que aún permanecen en Gran Vía corean cánticos como "¡Que viva la lucha del pueblo palestino!", mostrando su apoyo al pueblo palestino hasta el último momento.
-
Manifestación por Palestina, hoy | Madrid encara el final de la manifestación por Palestina
Tras varias horas recorriendo el centro de la capital, la marcha llega a su recta final en la plaza de Callao. Parte de los asistentes comienza a retirarse, pero muchos siguen en la plaza, coreando consignas y mostrando pancartas en apoyo a Gaza.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Manifestación en Madrid registra incidentes en Gran Vía
Durante la protesta en Madrid en apoyo a Gaza, varios comercios de Gran Vía fueron pintados por algunos manifestantes, entre ellos Zara.
La concentración, que reúne a personas de todas las edades, había comenzado de manera pacífica, pero estos incidentes marcaron un giro puntual en el desarrollo de la marcha.
Las autoridades están presentes para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona, mientras los manifestantes continúan reclamando recorriendo las calles de ciudades como Madrid o Barcelona.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Segunda marcha en Barcelona termina con incidentes y cargas policiales
Aunque la manifestación multitudinaria de mediodía se desarrolló con normalidad, por la tarde se produjo una segunda marcha más reducida en Barcelona que registró incidentes puntuales. Varios locales del centro de la ciudad fueron atacados: un Starbucks en Via Laietana sufrió la rotura de cristales y rótulo, mientras que un Carrefour en la Rambla recibió el impacto de botes de humo, baldosas y vallas. También resultaron afectados locales de McDonald’s y Burger King.
La policía ha confirmado la detención de una persona por daños en los comercios. Los incidentes motivaron la intervención de los Mossos d’Esquadra, que alrededor de las 19.40 realizaron cargas policiales en la plaza de Catalunya para dispersar a los manifestantes.
-
Protesta en Valladolid | Unas 3.000 personas reclaman el fin “del genocidio” y de la venta de armas a Israel
Unas 3.000 personas, según fuentes policiales, han marchado por las calles del centro de Valladolid para reclamar el fin del "genocidio" en Gaza, el boicot a los productos de Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ha sido una manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid que ha comenzado y finalizado en la plaza de Fuente Dorada, y que ha terminado con la lectura de un manifiesto y el compromiso de futuras movilizaciones hasta que se terminen las acciones violentas de Israel contra el territorio palestino.
En la pancarta de apertura se podía leer "Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y a las relaciones a Israel", aunque el protagonismo lo han tenido varias banderas de gran tamaño, en una de ellas se podía leer "Free Palestine", que han marcado el paso a las decenas de colectivos, partidos y simpatizantes con la causa palestina.
Los manifestantes han gritado lemas contra el Gobierno de Netanyahu como "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" o "No es una guerra, es un genocidio", y han criticado a las empresas que mantienen relaciones comerciales con Israel. De hecho, se han desplegado antidisturbios en un centro comercial de una cadena de supermercados, aunque la manifestación ha discurrido sin incidentes.
La manifestación en la capital vallisoletana no ha sido la única convocada para este sábado: solo en Castilla y León, además de la manifestación de Valladolid, se han convocado protestas en Béjar (Salamanca), Palencia, Segovia y Zamora.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Albares celebra los avances para la paz en Gaza pero avisa
El Gobierno español considera que los avances hacia la paz en Gaza son motivo de celebración, sin embargo, también los ve como un paso que "no es definitivo" para poner fin al conflicto palestino-israelí, tal y como ha detallado este sábado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | 2.000 manifestantes en la segunda marcha por Gaza en Barcelona
Según el Ayuntamiento de Barcelona, se estima que unas 2.000 personas se han manifestado este sábado por la tarde en la Ciudad Condal.
Si bien gran parte de los manifestantes han sido pacíficos, un grupo ha atacado varios locales de marcas internacionales hasta la intervención policial.
Se trata de la segunda marcha del día por Gaza en Barcelona después de la de esta mañana, en la que participaron unas 70.000 personas.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Detienen a una persona durante las protestas en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra ha detenido a un individuo durante la manifestación en apoyo a Gonza de este sábado en la Ciudad Condal tras romper cristales en un establecimiento.
Según el Ayuntamiento de Barcelona, se han manifestado unas 70.000 personas, mientras que según los convocantes, la cifra ha ascendido a 300.000 personas.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Los Mossos cargan tras los ataques a comercios durante la tercera protesta por Palestina en Barcelona
Barcelona encadena su tercera tarde consecutiva de disturbios por las protestas en apoyo a Palestina. Lo que comenzó este sábado como una marcha multitudinaria para pedir el fin de la guerra en Gaza y la liberación del pueblo palestino ha terminado, de nuevo, con cargas policiales, comercios destrozados y escenas de caos en pleno centro de la ciudad.
-
Manifestación en apoyo a Palestina hoy | Las protestas en la capital llegan ya a la Gran Vía
Tras iniciar por la Estación de Atocha y pasar por Calle Alcalá, la manifestación ha llegado a la Gran Vía madrileña y se acerca a Callao, donde finalizará. Según la organización, se estima que han participado unas 400.000 personas.
Los manifestantes han reclamado un alto al fuego en Gaza, un corte de relaciones con Israel, un embargo de armas y una entrada de ayuda humanitaria en la Franja.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Trump advierte a Hamás de que no aceptará "retrasos" y Palestina pide responsabilidad para alcanzar la paz
Hamás respondió afirmativamente en la noche del viernes a la propuesta de Donald Trump para la posguerra en Gaza. Tras esto, el Gobierno de Netanyahu ha explicado este sábado que ha dado la orden al Ejército para detener la ofensiva y pasar a posiciones defensivas en la Franja, después de que el mandatario estadounidense se lo pidiese.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Miles de personas recorren las calles de Madrid
Poco más de una hora después de comenzar en la estación de Atocha, miles de manifestantes siguen concentrados en el punto de partida, a la espera de poder iniciar la marcha, mientras la cabecera ya ha llegado a la Plaza de Cibeles, a poco más de un kilómetro.
Durante el recorrido, los participantes corean cánticos como "Gaza aguanta, Madrid se levanta" y "Los niños de Gaza no son una amenaza". La manifestación reúne a personas de todas las edades, mostrando una amplia solidaridad con la población palestina y rechazo a la ofensiva israelí.
🗣️🇵🇸 Cientos de manifestantes llegan a Cibeles pidiendo un alto al genocidio en Palestina: "¡No es una guerra, es un genocidio!"— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 4, 2025
Los manifestantes piden al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel,
🎥 @deliaechavarri
📲 https://t.co/NvHwpcLOub pic.twitter.com/a11vAhaRrf
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Las protestas de Madrid se acercan a la Gran Vía
La manifestación iniciada hoy a las 18:00 en la Estación de Atocha ya se asoma por la Calle Alcalá reclamando un cese los ataques de Israel sobre Gaza y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja así como cortar relaciones con el gobierno de Netanyahu.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Londres registra 175 detenciones tras la manifestación por Palestina
Este sábado, además de Madrid, se ha celebrado una manifestación en Londres en apoyo a Palestina. La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado la detención de 175 personas este sábado, tras una manifestación en oposición a la prohibición de la ONG Palestine Action.
La protesta, que exigía un alto al genocidio en Gaza y mostraba solidaridad con la población palestina, incluyó participantes de todas las edades, algunos mayores de 60 años, y fue controlada por las autoridades británicas.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Cientos de manifestantes llegan a Cibeles pidiendo un alto al genocidio en Palestina
Con tranquilidad y al ritmo de cánticos, cientos de personas han llegado este sábado a la Plaza de Cibeles en Madrid, exigiendo un alto al genocidio del pueblo palestino.
Además, los manifestantes piden al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, mientras corean consignas de solidaridad con Gaza y portan pancartas reclamando el fin de la violencia y la entrada de ayuda humanitaria.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Protestas multitudinarias en la capital
Al grito de "¡Romper, romper, relaciones con Israel!", las manifestaciones toman la Estación de Atocha en Madrid.
-
Manifestaciones por Palestina, hoy | Mónica García confía en que salga adelante el embargo de armas a Israel
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su confianza en que el real decreto de embargo de armas a Israel "salga adelante".
Según ha declarado a los medios antes de la manifestación propalestina de este sábado en Madrid, el Gobierno está "en punta de lanza de la comunidad internacional intentando frenar el genocidio".
García ha subrayado que el Ejecutivo atiende "el sentir popular, del 80% de la ciudadanía, que considera una verdadera atrocidad el genocidio que se está cometiendo".