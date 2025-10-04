Unas 3.000 personas, según fuentes policiales, han marchado por las calles del centro de Valladolid para reclamar el fin del "genocidio" en Gaza, el boicot a los productos de Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Ha sido una manifestación convocada por la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid que ha comenzado y finalizado en la plaza de Fuente Dorada, y que ha terminado con la lectura de un manifiesto y el compromiso de futuras movilizaciones hasta que se terminen las acciones violentas de Israel contra el territorio palestino.

En la pancarta de apertura se podía leer "Paremos el genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y a las relaciones a Israel", aunque el protagonismo lo han tenido varias banderas de gran tamaño, en una de ellas se podía leer "Free Palestine", que han marcado el paso a las decenas de colectivos, partidos y simpatizantes con la causa palestina.

Los manifestantes han gritado lemas contra el Gobierno de Netanyahu como "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel" o "No es una guerra, es un genocidio", y han criticado a las empresas que mantienen relaciones comerciales con Israel. De hecho, se han desplegado antidisturbios en un centro comercial de una cadena de supermercados, aunque la manifestación ha discurrido sin incidentes.

La manifestación en la capital vallisoletana no ha sido la única convocada para este sábado: solo en Castilla y León, además de la manifestación de Valladolid, se han convocado protestas en Béjar (Salamanca), Palencia, Segovia y Zamora.