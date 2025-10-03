Un inglés que vive en Cataluña, sorprendido con España: “Aquí podemos comer por 16 euros, eso allí ya no se podía”

Brendan Chaplin, de nacionalidad británica, lleva dos años viviendo en España, concretamente cerca de Cataluña. El motivo inicial para abandonar su país natal junto a su familia fue huir del mal tiempo, los altos impuestos y el coste de vida.

El inglés, a través de un vídeo en su canal de YouTube, compartió una reflexión de cómo ha sido su vida en España en comparación con el Reino Unido.

Destacó que en general la calidad de vida en España es mucho mejor, señalando que existe un sentido de comunidad y seguridad que en su país natal no está tan presente. Además, mencionó el buen funcionamiento de los servicios públicos y el bajo coste de vida.

"Un buen ambiente"

Lo primero que recalcó el británico, teniendo en cuenta que este fue uno de los motivos de su mudanza, fue que "la vida aquí es algo que jamás hubiese imaginado, hoy está soleado, pero es que tenemos 250 días de sol al año".

"Disfrutamos del clima de maneras que nunca pensé posibles y la verdad es que he notado un impacto en mi vida y mi bienestar, tanto en mí como en mi familia", agregó.

Con esto agregó que gracias a la cantidad de horas de luz pueden estar al aire libre hasta las 19:00 o 20:00 horas. Así, acotó que en España existe un "sentimiento de seguridad y de ser parte de una comunidad".

"Una de las grandes cosas positivas de vivir en España es la comunidad", declaró el británico. Así, resaltó que las ciudades españolas, además, tienen un ambiente festivo que aporta a este sentimiento: "Algo totalmente inexistente en Reino Unido".

De esta manera, continuó señalando otro de los aspectos que consideró estelares de España: los precios. "El otro día salimos a comer en un pequeño pueblo y tomamos una bebida cada uno y pedimos dos o tres tapas", recordó.

"Los platos eran bastante grandes, y, sin bromear, la cuenta salió a 16 euros. No estábamos bebiendo alcohol, pero el punto es que puedes llevar a tu familia a comer o cenar y te sale relativamente barato, a 20 o 30 euros, y eso ya no lo puedes hacer en Reino Unido", reflexionó Chaplin.

Con esto, comparó con su país natal: "Inglaterra se ha vuelto tan caro que los precios son imposibles para muchas familias que comen una pizza express por 30 libras esterlinas (34,42 euros), pero una comida como la del otro día te puede salir a 60 o 90 libras esterlinas (68,83 o 103,25 euros) ahora".

"Mi país no es barato y necesitas ganar mucho más dinero para tener el mismo estilo de vida", continuó exponiendo el padre inglés.

Además de esto, otro de los aspectos que llamó la atención de Chaplin son los servicios públicos españoles, en especial la sanidad pública, que alegó que funciona con mucha más rapidez y eficiencia que en Reino Unido.

"En Inglaterra tenemos un orgullo casi perverso por el National Health Service y nadie puede decir nada malo de él, porque, por supuesto que cumple su cometido y te cuidan y todo eso, pero es muy difícil conseguir una cita", expuso Chaplin.

Acotó que con el sistema de salud inglés se puede llegar a esperar "meses y meses" hasta que finalmente se consigue la dichosa cita.

No obstante, compartió que, en España, "mis hijos, mi esposa y yo hemos conseguido una cita para ir al hospital a ver a un doctor, no por teléfono, en 48 horas".

"Lamento decirlo, pero el servicio de sanidad pública en España es mejor que el de Inglaterra", dictó el británico. Así, agregó con sorpresa: "No me pregunten cómo lo hacen, pero todos los sistemas públicos en este país son mucho mejores y funcionan mejor que en Gran Bretaña".

Esto generó en Chaplin una sensación de que "los impuestos se usan bien aquí". Ahora bien, a esto agregó, sin intención de "ponerme político", que "ahora mismo en el 2025, siento que puedes conseguir mucho más por tu dinero e inversiones en España que en Inglaterra".

Insistió en que "esto puede cambiar en unos años", pero, por el momento, él y su familia concluyeron que "disfrutamos muchísimo de España".