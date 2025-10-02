Soluciones para impulsar la circularidad de los envases comerciales

Ecoembes presenta nuevos servicios y herramientas destinadas a ayudar a las empresas a cumplir con los nuevos estándares de reciclabilidad de los envases.

La creciente y cada vez más exigente normativa desafía la gestión de los envases comerciales. Desde enero de 2025, es responsabilidad de las empresas que los ponen en el mercado, en aplicación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) establecida en el Real Decreto 1055/2022 de Envases y Residuos de Envases.

Hasta el momento, esta responsabilidad solo existía para los envases domésticos. Sin embargo, desde este año, la regulación obliga a las empresas que introducen en el mercado envases comerciales --aquellos utilizados en la cadena de distribución, como las cajas de cartón o los embalajes de plástico que llegan a las tiendas- a hacerse cargo de los mismos una vez se conviertan en residuos, asegurando su correcta recogida y reciclaje.

Y el reto no termina ahí. A partir de 2030, solo podrán comercializarse envases que sean al menos un 70% reciclables. El nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases, aprobado en febrero de este año, busca reducir el impacto ambiental derivado de los envases y unificar los sistemas de recogida y tratamiento en toda la Unión Europea.

También introduce otras novedades como una ratio máxima de espacio vacío en los envases para evitar el sobreenvasado, prohíbe el uso de sustancias peligrosas en envases en contacto con alimentos y fija porcentajes mínimos de reutilización de los recipientes.

La evolución de los residuos

En este contexto, Ecoembes cuenta con una iniciativa clave para facilitar a las empresas el cumplimiento de las exigencias de reciclabilidad establecidas por las recientes normativas.

Se trata de Ecoembes Comerciales, una división especializada en la gestión de envases comerciales que ofrece a las empresas -sin cuota de adhesión- soluciones adaptadas para simplificar trámites y garantizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.

Gracias a la incorporación de este servicio, surgido en 2023, Ecoembes se ocupa directamente de la gestión de los envases domésticos y comerciales de las empresas, liberándolas de la carga administrativa y facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales. Solo en 2024, gestionó más de 4.300 trámites en nombre de sus clientes.

Una herramienta para ecodiseñar el futuro

Más allá de dar respuesta a las necesidades derivadas del RD de Envases y Residuos de Envases, Ecoembes acompaña a las empresas en el camino hacia la economía circular. Para este objetivo nace CircularCheck, una solución digital pionera que combina diagnóstico y análisis predictivo para evaluar la sostenibilidad de los envases a lo largo de todo su ciclo de vida.

La herramienta se presenta de especial utilidad en los próximos años, pues indica a las empresas si sus envases cumplen con los requisitos de reciclabilidad establecidos por el Reglamento Europeo y que entrarán en vigor en 2030.

Esta solución analiza, entre otros factores, el impacto ambiental, el tratamiento, la segunda vida y la funcionalidad de los envases y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar la circularidad de cada envase.

Además, permite realizar simulaciones de mejoras y sugiere el pictograma de etiquetado correcto, facilitando a las compañías el cumplimiento de la ley de marcado.

Rebeca Mella, gerente de Desarrollo de Valor al Cliente de Ecoembes destaca que "CircularCheck es un ejemplo claro de cómo estamos acompañando a nuestros más de 20.000 clientes en su transición hacia la circularidad plena de los envases, con herramientas útiles que les ayuden a desarrollar negocios competitivos. Es un servicio vivo y seguirá evolucionando alineado con los avances en innovación, la normativa y las sugerencias de nuestros clientes”.

CircularCheck ha sido testada por más de 60 empresas en una fase piloto que ha durado cinco años. Ruth Antón, responsable de compras de Mantequerías Arias -una de las compañías que ha tenido la oportunidad de probarla en sus primeras fases de desarrollo-, asegura que “ha sido una herramienta muy útil en la evaluación de proyectos para mejorar la reciclabilidad de nuestros envases, permitiéndonos comparar entre diferentes opciones y tomar decisiones más informadas".

Para las empresas, las nuevas exigencias legales suponen un reto añadido debido a posibles aumentos de costes y desafíos en cuanto al diseño y materiales. Sin embargo, herramientas como esta les permiten obtener una visión global de su huella ambiental y anticiparse a los cambios normativos.

El lanzamiento de CircularCheck se suma a los servicios de Ecoembes Comerciales y refuerza el papel de la compañía como aliado estratégico para las empresas. La organización, con más de 20.000 compañías adheridas, pone al servicio del tejido empresarial una experiencia de casi tres décadas en reciclaje y economía circular.

*'Soluciones para impulsar la circularidad de los envases comerciales' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Ecoembes.