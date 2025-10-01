Carlos (32), emprendedor: "Los autónomos somos ciudadanos de segunda, pagamos mucho y recibimos poco a cambio"

Actualmente hay en España más de 3,4 millones de trabajadores autónomos según la Seguridad Social, una cifra récord en 2025 y superando registros de los últimos años. De hecho, se estima que el 99% de las empresas españolas son pymes.

Por tanto, su presencia e importancia en la economía de España es clave. Sin embargo, son muchos los autónomos que a menudo reclaman su falta de apoyo así como la excesiva presión fiscal por parte de la Administración.

De tal manera, el emprendedor Carlos Martínez, tras diez años como autónomo, se encargó de señalar de qué manera se sienten abandonados por el Estado.

Autónomos, señalados

Pese a su gran importancia en el tejido empresarial, los autónomos a menudo trabajan en condiciones de desigualdad frente a los trabajadores por cuenta ajena.

Aunque asumen riesgos económicos y responsabilidades completas sobre sus negocios, carecen de muchas protecciones sociales y laborales que disfrutan los asalariados. Esto genera una carga financiera y emocional que dificulta el desarrollo sostenible de sus proyectos.

Así, para entender la situación de los autónomos, Carlos Martínez, un emprendedor de 32 años, ha hablado con EL ESPAÑOL para contar cómo viven esta falta de apoyos por parte del sistema.

"Llevo dado de alta desde el 1 de agosto de 2015", rememoraba Carlos. "Han pasado diez años y mi sensación sigue siendo la misma. Los derechos de los autónomos están muy por debajo de los de cualquier trabajador por cuenta ajena".

El camino de Carlos Martínez como emprendedor se remonta cuando tenía tan solo 21 años. En la universidad tuvo una idea novedosa: crear mapas y láminas con tinta rascable. Un proyecto que no tardó en cosechar éxito hasta que decidió venderlo ocho años después. Aunque sobre todo se quedó con la experiencia y el aprendizaje.

En 2024 inició su proyecto actual llamado Tengo mentalidad emprendedora, donde se dedica a ayudar a la gente a "dar el salto de la nómina al autónomo de forma rentable y sostenible". Sin embargo, a la hora de hablar de la situación de los autónomos, no duda en ser sincero al respecto.

"Es como si existieran dos categorías", confiesa el emprendedor. "Están los ciudadanos de primera, los asalariados, con más seguridad y coberturas; y ciudadanos de segunda, los autónomos, que pagan mucho, arriesgan más y reciben poco a cambio".

"No me sorprende que la mayoría elija quedarse en un trabajo que no le gusta antes que lanzarse a emprender", señala Martínez.

En ese sentido, el emprendedor explicó cómo la gran carga fiscal asfixia a los autónomos con las diferentes cuotas a la Seguridad Social, el IRPF, el IVA o las retenciones.

A eso hay que sumarle una falta de protección social ante bajas por enfermedades, derechos a paro o una jubilación digna; costes fijos altos, una excesiva burocracia y menos derechos laborales como vacaciones pagadas o permisos retribuidos.

"España está compuesto en más del 90% por pymes y autónomos, que son precisamente quienes más trabas encuentran", indicó. "Una gran empresa tiene recursos para afrontar burocracia, subidas de cotizaciones o reducciones de jornada, pero un autónomo o una pequeña empresa van siempre al límite".

Por esa razón situó al principal problema del sistema: "Lo grave es que se legisla igual para grandes y pequeños, cuando la realidad es totalmente distinta. Así, el pequeño paga proporcionalmente mucho más, con menos derechos y muchos menos margen de maniobra".

Asimismo, durante sus más de diez años como autónomo, Carlos Martínez reconoce cómo la situación no parece haber mejorado para los suyos.

"Sigue siendo difícil ser autónomo", ratificó el emprendedor. Los primeros años de un negocio son críticos: cometes errores, eres inexperto y conoces poca gente. No veo que se faciliten los primeros pasos".

"La legislación es la misma para grandes y pequeños, lo que dificulta pasar de un emprendimiento inicial a un negocio estable, rentable y tranquilo. Esa barrera sigue siendo dura en España", sostuvo.

Para finalizar, Carlos dejó un consejo para todos aquellos que se plantean hacerse autónomos: "Emprender no es tener la mejor idea, sino tener la fortaleza para ejecutarla, aprender en el camino y no rendirse cuando la realidad no coincide con el plan".