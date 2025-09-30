Kely, enfermera española, revela los grandes beneficios de trabajar en Noruega: “Trabajo 4 días seguidos y luego tengo 6 días libres”

Miles de profesionales sanitarios han decidido en los últimos años dejar España y probar suerte en el norte de Europa. La búsqueda de mejores condiciones laborales ha llevado a muchos a países como Noruega, donde los sueldos, los horarios y la conciliación distan mucho de lo que se vive en los hospitales españoles. Ese contraste quedó en evidencia en el testimonio de Kely García, una enfermera que trabaja en una residencia noruega y que compartió su experiencia en un vídeo viral.

Jornadas largas pero con descanso real

García explicó que su horario laboral se organiza en bloques: trabaja cuatro días seguidos de 12 horas y media y, a cambio, disfruta de seis días libres. Este esquema se repite con regularidad, salvo en un rotatorio cada seis semanas en el que encadena turnos más cortos de siete horas.

“Es un privilegio el horario que tengo”, aseguró, al remarcar que esos días libres le permiten viajar y descansar, algo difícil de conseguir en España, donde los turnos suelen encadenarse y muchos profesionales deben asumir guardias extra. La enfermera subrayó que la clave está en poder elegir: en Noruega, los turnos largos no son obligatorios, mientras que en España se imponen sin posibilidad de rechazo.

Aunque reconoce que las jornadas extensas también tienen un coste físico y mental, en especial el tercer y cuarto día de trabajo, García destacó que la diferencia está en los recursos. “Aquí no tengo 18 pacientes a cargo. Hay suficiente personal para ayudar si me canso”, explicó. Esa distribución del trabajo, dice, hace que incluso después de varias horas pueda mantener la concentración necesaria.

El contraste con el sistema sanitario español

La polémica no tardó en llegar, ya que muchos usuarios cuestionaron la fiabilidad de un sanitario tras tantas horas de trabajo. Frente a ello, García defendió su esquema laboral y lanzó críticas directas al sistema español: “En España hay médicos con guardias de 24 horas y enfermeras al límite”.

Para la enfermera, la diferencia no está solo en la duración de las jornadas, sino en la flexibilidad. En Noruega, afirmó, puede modificar sus turnos o incluso reducir su porcentaje mensual cuando lo necesite. En España, en cambio, denunció que los profesionales se enfrentan a la incertidumbre de no saber si tendrán trabajo al día siguiente y a la presión constante de jornadas impuestas.

Acostumbrada a trabajar en urgencias, García encontró en el área de corta estancia de su residencia un entorno dinámico y exigente, pero que le permite mantener su pasión por la enfermería. A pesar de las dificultades que implica trabajar en otro idioma y la carga mental de los turnos largos, aseguró que la balanza es positiva: “Le da mil vueltas al sistema español”.

Su mensaje final fue claro para quienes creen que se trata de suerte: “Ese es el horario que tanta gente envidia. No es suerte, es que me lo he currado para estar aquí”. Con sus palabras, abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la necesidad de mejorar las condiciones de la enfermería en España, donde miles de profesionales siguen planteándose emigrar en busca de oportunidades más dignas.