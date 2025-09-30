José Carlos, economista, no se corta y alerta a España: "Solo los que ganan más de 60.000€ aportan más de lo que reciben"

La calidad del empleo en España está en entredicho. Más del 38% de los trabajos temporales no supera la semana y se han multiplicado por cinco los despidos de fijos en período de prueba.

El economista José Carlos Díez asegura que "la reforma laboral mejoró las condiciones de los fijos discontinuos al subir el coste de despidos, pero la precariedad sigue siendo la misma".

"Da igual que les llames indefinidos o temporales. La precariedad en el mercado de trabajo no ha cambiado", afirma en El Programa de Ana Rosa.

El economista recuerda que se está creando "muchísimo empleo", pero está muy concentrado "en sectores de baja productividad y bajos salarios".

Díez también ha explicado que el 80% de los nuevos empleos están concentrados en trabajadores inmigrantes. "Tienen que venir de fuera, no tienen vivienda y no tienen condiciones para entrar", asegura.

En este sentido, explica que los inmigrantes "son más demandantes de recursos públicos de lo que aportan", aunque matiza, "igual que el resto de los españoles en ese segmento".

El economista sostiene que "solo los trabajadores que cobran más de 60.000 euros aportan más impuestos de los que cobran por prestaciones".

Por tanto, su recomendación es clara: "O empiezas a traer inmigración que cobre más de 60.000 euros, que entre en negocios digitales y en servicios de alto valor añadido, o estás agrandando el problema de desigualdad con los trabajadores".

José Carlos Díez pone como ejemplo el Instituto de Empresa (IE) en Madrid. "Es una universidad que compite con Harvard y las grandes universidades norteamericanas en traer alumnos, sobre todo latinoamericanos que Trump no quiere", explica.

El economista recalca que España está perdiendo el talento de estos alumnos: "Cuando acaban el grado se podrían quedar aquí, son altamente cualificados y podrían tener esos salarios".

Sin embargo, Díez asegura que la ley de inmigración en España "no les da el permiso de trabajo", por lo que "se tienen que volver a su país y tienen incertidumbre durante más de un año y medio".

José Carlos Díez finaliza este debate con una pregunta a las administraciones: "¿Por qué no se les pone fácil?"