Javier Novas, profesor español en Alemania, revela cuánto es lo que gasta por mes: "Dicen que Alemania es carísimo para vivir" @javiernovasg - Javier Novas / TikTok

El profesor español Javier Novas, que vive en Alemania, compartió en su cuenta de TikTok cuánto gasta en un mes y qué tanto le queda de ahorro, respondiendo a quienes lo acusaban de ocultar sus verdaderos gastos y mentir.

¿Cuánto se gasta en Alemania cada mes?

El propio Javier Novas detalló que su salario bruto es de 3.600 a 3.700 euros, aunque tras impuestos le quedan 2.500 a 2.600 euros netos. Con esa cifra puede cubrir alquiler, alimentación y ocio, y aun así ahorrar dinero. “La respuesta es sí, me da para ahorrar”, afirmó en su video.

Según su desglose mensual:

Alquiler : 800 euros

Comida : 200 euros

Ocio : 150 a 200 euros

Transporte : 0 euros (incluido por la empresa)

Gimnasio: 0 euros (también cubierto por su trabajo)

Tras esos gastos, Novas asegura que alcanza un ahorro de 1.400 euros al mes, incluso considerando impuestos y consumo básico.

“Tranquis, que pago impuestos, pago la comida, pero aun así me alcanza para una cervecita”, bromeó.

¿Es más caro vivir en Alemania que en España?

En otro video, el profesor español comparó precios de vivienda, ya que, como comentó, le “dicen que Alemania es carísimo para vivir”.

Explicó que un piso de 50 metros en pleno centro de Múnich cuesta alrededor de 1.400 euros, pero uno similar en Madrid o Barcelona ya roza los 1.200 euros fuera del centro. “Sí, Múnich es caro, pero España no se queda atrás”, comentó.

Con este contraste, Novas cuestionó la percepción generalizada de que Alemania es “imposible” para vivir por lo “caro” que resulta.