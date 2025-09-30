Abre en Barcelona esta famosa tienda de fotografía: es la primera en España y la quinta en el mundo

Un detalle del expositor de cámaras de la 'Wonder Photo Shop' de Barcelona, la tienda de Fujifilm que se transformará en la nueva 'House of Photography' Fujifilm Barcelona

Barcelona será la quinta ciudad en el mundo que contará con una 'House of Photography', la Casa de la Fotografía que trae la marca japonesa Fujifilm. El espacio, que estará abierto al público a finales de octubre, ofrecerá diferentes exposiciones itinerantes de grandes autores y tendrá una zona comercial que contará también con impresión digital.

Este nuevo proyecto pretende crear un espacio físico y conceptual en el que conviva la innovación tecnológica con la cultura y la inspiración a la hora de tomar imágenes a través de una cámara, con el fin de impulsar también la conexión emocional con el mundo de la fotografía impresa, algo impensable hace apenas diez años.

Otras marcas como Leica ya tienen su store multiconceptual en España. Ahora es Fujifilm la que pretende dar un salto cualitativo en la región para ir más allá de la mera comercialización de sus productos. La firma nipona, famosa entonces por sus carretes y sus cámaras compactas, ha sobrevivido a la digitalización y la crisis que vivió en años anteriores el sector, y lo ha hecho con una gran diversificación a nivel global.

Una imagen del exterior de la 'House of Photography' de Londres

Hoy, la fotografía goza de su particular revival: al público le vuelve a interesar más allá de sus teléfonos móviles y hemos visto como hasta las 'antiguas' cámaras analógicas gozan de una creciente popularidad. Pero no solo eso: también se ha revitalizado el uso de las cámaras instantáneas.

"Hay una vuelta al origen, porque los usuarios quieren experimentar y disfrutar el arte de hacer fotos, imprimirlas y revivir la sorpresa que supone revelar un carrete", sostiene el director de Imaging y Recording Media de Fujifilm España, Eduardo López.

Un gusto por tradiciones de otras épocas, esas que estuvieron a punto de ser desterradas pero han vuelto a resurgir con la fuerza suficiente como para que los fabricantes incluso se replanteen sus estrategias.

Un "santuario de la fotografía"

La Casa de la Fotografía de Barcelona mezclará todas las tendencias actuales en las que la firma japonesa ve oportunidad de negocio: ofrecerá un espacio dedicado a la impresión fotográfica y a las cámaras instantáneas, así como a la venta de los últimos modelos digitales que también han aumentado su popularidad en los últimos tiempos.

Hasta la presentación de este nuevo "santuario de la fotografía" en España -como lo definen en la casa-, ha llegado el director del proyecto House of Photography en Europa, Theo Georghiades, quien destaca la apuesta comunitaria que busca potenciar "la cultura fotográfica local y global".

"Estamos presentes en Londres, en Sidney, Ciudad de México y Hong Kong, aquí queremos enseñar a los usuarios, no a tomar fotos, sino a crear fotografías", sostiene el propio Georghiades.

Muy poca gente se imaginaba hace no demasiado tiempo que la imagen impresa sería un gran revulsivo como lo es ahora al menos para esta marca. Un objeto fetiche que destaca, precisamente, por su rareza y escasez, por la tangibilidad y el valor que tiene el convertir una fotografía en algo artístico y coleccionable.

La nueva apuesta de Fujifilm en España estará situada en la calle Gran de Gràcia, en una de las zonas más céntricas de la ciudad condal junto al Paseo de Gràcia y la Avenida Diagonal.