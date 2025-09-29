Un temporero de construcción en Suiza: "Se puede convertir en una verdadera lucha de supervivencia encontrar o mantener un trabajo" Montaje

Trabajar como temporero de construcción en Suiza puede parecer una oportunidad atractiva, pero en la práctica se transforma en una verdadera lucha de supervivencia para muchos españoles que buscan mejores oportunidades para vivir. La falta de experiencia y de idioma son factores que complican el panorama para quienes buscan encontrar o mantener un trabajo, según lo explica Rafael Cubero en su cuenta de TikTok.

¿Por qué es tan difícil encontrar o mantener un trabajo en construcción en Suiza?

Cubero señala que, para un temporero de construcción en Suiza que no tenga experiencia ni idioma inglés, la situación “se puede convertir en una verdadera lucha de supervivencia en encontrar o mantener un trabajo”. Afirma que las empresas rara vez ofrecen contratos fijos a este tipo de perfiles y que, en muchos casos, solo se accede a labores pesadas o de corta duración.

“Estoy harto de ver chicos que llegan para trabajar tres días, una semana, un mes o incluso solo un día, únicamente para hacer el trabajo sucio”, comenta.

La gran competencia entre temporeros es otro factor que reduce las posibilidades, ya que las compañías reciben “entre cien y trescientos currículums de estos perfiles”.

“No es fácil encontrar trabajo en Suiza”: el problema de la barrera idiomática para los españoles

Según Cubero, contar con experiencia previa o hablar alemán o francés puede abrir algunas puertas, aunque no garantiza estabilidad laboral.

Como ejemplo, cuenta que dos trabajadores, un portugués y un español de origen boliviano, que a pesar de su esfuerzo fueron despedidos cuando la demanda bajó o apareció alguien con mejores competencias lingüísticas.

Cuenta que el chico español lleva tres años en Suiza sin aprender alemán, por lo que está en una situación muy difícil. Con un permiso L renovado en seis o siete ocasiones, hoy su futuro es incierto porque “si no encuentra trabajo hasta diciembre de 2025 tendrá que dejar el país, por desgracia”, advierte Cubero.