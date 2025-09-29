Un español consiguió una Licencia de Taxi, y ahora gana unos 4000 euros al mes sin hacer nada: "El chofer saca unos 3000 euros limpios" Montaje

Un español explicó en una entrevista que tener una Licencia de Taxi puede convertirse en un negocio muy rentable en España. La inversión inicial fue de 160.000 euros, pero asegura que hoy en día gana unos 4000 euros al mes sin hacer nada, mientras su chofer se queda con 3000 euros limpios.

¿Cuánto gana un español con una Licencia de Taxi sin manejar?

El entrevistado aseguró que factura entre 6000 y 8000 euros al mes, según la temporada. Tras dividir los ingresos, él recibe unos 4000 euros al mes sin hacer nada, mientras que su chofer obtiene alrededor de 3000 euros.

“El chofer saca unos 3000 euros limpios”, aclaró el entrevistado por @mamireporter en TikTok.

El hombre subrayó que, aunque los ingresos bajaron un poco con la llegada de Uber, todavía considera que es “rentable” tener una licencia para Taxis.

Invertir en una Licencia de Taxi en España

El entrevistado detalló que una Licencia de Taxi en España no es barata. “Una licencia cuesta unos 160.000 euros, más o menos. Ha subido con los años”, explicó.

A pesar del alto costo inicial y el hecho de poner el coche, el negocio le permite hoy vivir cómodo sin necesidad de trabajar. “Yo estoy tranquilo, estoy contento, no me quejo”, señaló.

En la práctica, el sistema funciona como una asociación, en donde las ganancias se reparten entre el titular de la licencia y el conductor.