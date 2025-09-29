Cristian, albañil, sobre la falta de obreros en la construcción: "Los peones de ahora están con el móvil y pasan de todo"

Los oficios de toda la vida en España cada vez generan menos entusiasmo entre los jóvenes. Y en el sector de la construcción esta tendencia se muestra especialmente.

Cristian, albañil y fundador de una empresa de reformas, ha hablado sobre este asunto en el podcast Sector Oficios.

"Me ha costado mucho hacer un equipo, he sufrido mucho", relata Cristian, que se ha encontrado todo tipo de situaciones al buscar empleados.

Recuerda como algunos exigen muchas condiciones en las entrevistas de trabajo: "Uno me dijo que si venía a currar tenía que traer a su ayudante".

Además, quería un horario muy marcado: "Tenía que empezar a trabajar a las nueve y tenía que marchar a las 12:30. Claro, tenía que ir a buscar al niño al cole y luego podía regresar a las 15:15 para volver a marcharse a las 16:15".

Cristian deja una afirmación muy impactante sobre la búsqueda de albañiles: "Me sabe mal decirlo, pero buscar clientes para mí no es un problema, lo es buscar trabajadores".

El entrevistado reivindica la importancia de un peón, pero sobre todo si es "un peón bueno": "Los peones de ahora están más con el móvil, me sale mal pero es así".

"He cogido peones que pasan de todo, no tienen vocación. Lo que no puedo permitir es que un oficial de primera esté cobrando 1.700 € y el peón que cobre casi 1.600, no puede haber 100 € de diferencia", explica.

Esto acaba "quemando" al oficial, que tiene mucha más responsabilidad y trabajo a sus espaldas y apenas nota la diferencia en su nómina.

Cristian asegura que no quiere generalizar, pero comenta que "encontrar un peón muy bueno es muy muy complicado. Me sabe mal, pero de los últimos 10 peones me queda uno", zanja.